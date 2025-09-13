G7 Bakanları Rusya'ya Ekonomik Baskıyı Artırma Seçeneklerini Görüştü

G7 Maliye Bakanları Rusya'ya Ekonomik Baskıyı Artırma Seçeneklerini Görüştü

Kanada Maliye Bakanlığının açıklamasına göre G7 Maliye Bakanları toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek verenlere yönelik ilave yaptırımlar ve gümrük vergileri gibi ticari önlemler dahil çeşitli ekonomik seçenekler ele alındı.

Toplantının gerekçesi

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da son zamanlarda yaptığı bombardımanlar ve çarşamba günü Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi gibi giderek agresifleşen tutumun ve ateşkesi kabul etmemenin bu G7 toplantısının düzenlenmesine neden olduğu belirtildi. Kanada'nın G7 dönem başkanlığı kapsamında Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini desteklemek için müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Alınması düşünülen önlemler

G7 bakanlarının, dondurulmuş Rus devlet varlıklarının daha fazla kullanımı ve Ukrayna'ya mali desteği artıracak diğer mekanizmalar üzerinde görüşmeleri hızlandırmaya karar verdiği bildirildi. Bu kararın, Ukrayna'nın toparlanmasını desteklemek ve Rusya'nın savaş çabalarını finanse eden veya destekleyen hiçbir ülke, kuruluş veya aktörün Ukrayna'nın yeniden inşasından yararlanmamasını sağlama taahhütlerine dayandığı ifade edildi.

Kanada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Rus ham petrolünün tavan fiyatını düşürmek için attığı adımların ardından, G7 bakanlarının ilave yaptırımlar ve gümrük vergileri gibi ticari önlemler de dahil olmak üzere Rusya üzerindeki baskıyı artıracak çeşitli ekonomik tedbirleri tartıştıkları kaydedildi.

ABD'nin ortak açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, G7 Maliye Bakanları Toplantısına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada Başkan Donald Trump'ın G7 ortaklarına yaptığı Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için kararlı olunması halinde Rusya'dan petrol satın alan ülkelere gümrük vergisi uygulanması çağrısının yinelendiği belirtildi.

Ortak açıklamada ayrıca, yaptırım baskısını artırma ve Ukrayna'nın savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus devlet varlıklarının kullanımının araştırılmasına yönelik taahhütlerin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadeye yer verildi

Sadece Vladimir Putin'in savaş makinesini finanse eden gelirleri kaynağında kesen birleşik bir çabayla bu anlamsız katliamı sona erdirmek için yeterli ekonomik baskı uygulayabiliriz

Açıklamada Başkan Trump'ın liderliği sayesinde ABD'nin Rus petrolünü satın alanlara karşı şimdiden dramatik önlemler aldığı ve G7 ülkelerinin bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduklarına dair verdiği güvencenin cesaret verici olduğu vurgulandı.