Gabar’da rekor üretim: Günlük 81 bin varil petrol

Gabar Dağı'nda zorlu kış şartlarına rağmen günlük petrol üretimi 81 bin varili aşarak rekor kırdı; Şehit Aybüke Yalçın-70 kuyusunda çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:53
Gabar’da rekor üretim: Günlük 81 bin varil petrol

Gabar’da rekor üretim: Günlük 81 bin varil petrol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, Şırnak’ın Gabar Dağı'nda zorlu kış koşullarına rağmen süren petrol üretimini gözler önüne serdi. Bölgedeki çalışmalar, Türkiye'nin yerli enerji hamlesinin simgesi haline geldi.

Saha ve çalışma koşulları

Gabar sahasında ekipler, bin 820 metre rakımda, eksi 10 derece soğuk ve yoğun kar yağışı altında görev yapıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye yaklaştığı, şiddetli rüzgârın estiği sahada TPAO ekipleri 7 gün 24 saat vardiyalı sistemle çalışıyor. Ekiplerin sahaya ulaşmak için kar zincirleri takılı araçlar kullandığı, ısıtmalı konteynerlerde dinlendiği ve özel koruyucu ekipmanlarla çalıştığı bildirildi.

Rekor üretim ve hedefler

Gabar sahasındaki üretim, günlük 81 bin varil seviyesini aşarak rekor kırdı. Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu'ndaki faaliyetler, sahadaki üretim artışının merkezinde bulunuyor. Bakanlık kaynaklarına göre, 2025 yılında Gabar ve Karadeniz sahasındaki çalışmalarla Türkiye’nin toplam petrol üretimi 47,9 milyon varile çıkarıldı ve 2026 hedefleri netleştirildi.

Gabar sahası, 2023'te keşfedilen 1 milyar varil rezerv ile Türkiye'nin en önemli kara petrol alanlarından biri. 2026 planlamasında yatay sondaj teknikleriyle kayalarda sıkışmış petrolün de çıkarılması hedefleniyor; bu yöntemle Gabar’ın günlük üretiminin 100 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bakanın mesajı ve kamuoyu ilgisi

Videoda Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı: 'Şırnak, Gabar, Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar’da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'.

Paylaşılan kesitlerde kar altında çalışan sondaj ekiplerinin görüntüleri yer aldı; video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Bayraktar daha önceki telekonferanslarda da ekipleri tebrik etmiş ve 'Bu azim, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlığına giden yolda en büyük gücümüz' demişti.

Stratejik önem

Gabar’daki çalışmalar, Türkiye’nin yerli enerji politikalarının başarısını simgeliyor. 2026 yılında Diyarbakır’daki yeni keşiflerle Gabar’ın üç katı üretim potansiyeli hedeflenirken, Karadeniz gaz sahasındaki operasyonların da hız kazandığı bildirildi.

ŞIRNAK'IN GABAR DAĞINDA ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN PETROL ÜRETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ŞIRNAK'IN GABAR DAĞINDA ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN PETROL ÜRETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ŞIRNAK'IN GABAR DAĞINDA ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN PETROL ÜRETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Gabar’da Rekor: Günlük 81 Bin Varil Petrol Üretimi
2
KKYDP 16. Etap: Adana'da 4 Yatırımcıya 27 milyon 327 bin TL Hibe
3
Gabar’da rekor üretim: Günlük 81 bin varil petrol
4
Bandırma, 2025'te Dış Ticarette Bölgenin Lokomotifi Oldu
5
Bitlis'te Kış Turizmi Canlandı: Yarıyıl Tatilinde Kayak Tesisleri Doldu
6
Bakan Bolat: Ocak-Şubat’ta Enflasyonda 20’li Rakamlar — Yıl Sonu Hedefi %20’nin Altı
7
Samsun’a 150 Milyon TL’lik HASDÖV Yatırımı: Yılda 800 Bin Tıbbi Alet Üretilecek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları