Gabar’da rekor üretim: Günlük 81 bin varil petrol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, Şırnak’ın Gabar Dağı'nda zorlu kış koşullarına rağmen süren petrol üretimini gözler önüne serdi. Bölgedeki çalışmalar, Türkiye'nin yerli enerji hamlesinin simgesi haline geldi.

Saha ve çalışma koşulları

Gabar sahasında ekipler, bin 820 metre rakımda, eksi 10 derece soğuk ve yoğun kar yağışı altında görev yapıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye yaklaştığı, şiddetli rüzgârın estiği sahada TPAO ekipleri 7 gün 24 saat vardiyalı sistemle çalışıyor. Ekiplerin sahaya ulaşmak için kar zincirleri takılı araçlar kullandığı, ısıtmalı konteynerlerde dinlendiği ve özel koruyucu ekipmanlarla çalıştığı bildirildi.

Rekor üretim ve hedefler

Gabar sahasındaki üretim, günlük 81 bin varil seviyesini aşarak rekor kırdı. Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu'ndaki faaliyetler, sahadaki üretim artışının merkezinde bulunuyor. Bakanlık kaynaklarına göre, 2025 yılında Gabar ve Karadeniz sahasındaki çalışmalarla Türkiye’nin toplam petrol üretimi 47,9 milyon varile çıkarıldı ve 2026 hedefleri netleştirildi.

Gabar sahası, 2023'te keşfedilen 1 milyar varil rezerv ile Türkiye'nin en önemli kara petrol alanlarından biri. 2026 planlamasında yatay sondaj teknikleriyle kayalarda sıkışmış petrolün de çıkarılması hedefleniyor; bu yöntemle Gabar’ın günlük üretiminin 100 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bakanın mesajı ve kamuoyu ilgisi

Videoda Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı: 'Şırnak, Gabar, Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar’da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'.

Paylaşılan kesitlerde kar altında çalışan sondaj ekiplerinin görüntüleri yer aldı; video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Bayraktar daha önceki telekonferanslarda da ekipleri tebrik etmiş ve 'Bu azim, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlığına giden yolda en büyük gücümüz' demişti.

Stratejik önem

Gabar’daki çalışmalar, Türkiye’nin yerli enerji politikalarının başarısını simgeliyor. 2026 yılında Diyarbakır’daki yeni keşiflerle Gabar’ın üç katı üretim potansiyeli hedeflenirken, Karadeniz gaz sahasındaki operasyonların da hız kazandığı bildirildi.

