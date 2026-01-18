Şırnak Gabar’da Rekor: Günlük 81 Bin Varil Petrol Üretimi

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, Şırnak’ın Gabar Dağı sahasında zorlu kış koşullarına rağmen devam eden üretimi gözler önüne serdi. Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu başta olmak üzere saha çalışmaları, Türkiye’nin yerli enerji hamlesinin simgesi haline geldi.

Zorlu kış şartları ve saha çalışmaları

Saha ekipleri 1820 metre rakımda, eksi 10 derece soğuk ve yoğun kar yağışı altında aralıksız mesai yapıyor. TPAO ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye yaklaştığı, şiddetli rüzgârın etkili olduğu bölgede 7 gün 24 saat vardiyalı sistemle faaliyetlerini sürdürüyor. Paylaşımda yer alan görüntülerde kar altında çalışan sondaj ekipleri, kar zincirli araçlarla sahaya ulaşma, ısıtmalı konteynerlerde dinlenme ve özel koruyucu ekipmanlarla çalışma detayları yer aldı.

Bakan Bayraktar videoda, "Şırnak, Gabar, Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar’da, 1820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Stratejik önem ve hedefler

Bakan Bayraktar daha önceki telekonferanslarında da saha ekiplerine teşekkür ederek, "Şırnak umut şehri oldu. Kar yağıyor, soğuk dondurucu ama çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu azim, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlığına giden yolda en büyük gücümüz" demişti.

Yetkililere göre Gabar sahasında günlük petrol üretimi 81 bin varil seviyesine ulaşarak rekor kırdı. 2025 yılında Gabar ve Karadeniz sahalarındaki çalışmalarla Türkiye’nin toplam petrol üretimini 47,9 milyon varile çıkaran ekipler, 2026 hedeflerini de netleştirdi. Gabar, 2023’te keşfedilen 1 milyar varil rezerv ile Türkiye’nin en büyük kara petrol alanlarından biri konumunda.

2026 planlamasında, yatay sondaj teknikleriyle kayalarda sıkışmış petrolün de yüzeye çıkarılması hedefleniyor. Bu yöntemle Gabar’ın günlük üretiminin 100 bin varile ulaşması bekleniyor. Ayrıca 2026 yılında Diyarbakır’daki yeni keşiflerle Gabar’ın üç katı üretim potansiyeli hedeflenirken, Karadeniz gaz sahasındaki operasyonlar da hız kazanıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlüğü yaşansa da, saha kaynakları üretimde herhangi bir kesinti olmadığını belirtiyor. Gabar’daki faaliyetler, Türkiye’nin yerli enerji politikalarının başarısını simgelemeye devam ediyor.

