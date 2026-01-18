KKYDP 16. Etap: Adana'da 4 Yatırımcıya 27 milyon 327 bin TL Hibe

KKYDP 16. Etap kapsamında Adana'nın üç ilçesinde 4 yatırımcıya toplam 27 milyon 327 bin TL hibe desteği verildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:58
Karaisalı, Saimbeyli ve Sarıçam'da etlik broiler ve büyükbaş tesisleri kuruluyor

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında, Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Sarıçam ilçelerinde uygulanacak yatırımlar için toplam 27 milyon 327 bin TL hibe desteği sağlandı.

Sözleşmeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt tarafından imzalandı. Yeni yatırımlar çerçevesinde; Karaisalı ilçesinde 2 Etlik Broiler Yetiştirme Tesisi, Sarıçam ilçesinde 1 Etlik Broiler Yetiştirme Tesisi ve Saimbeyli ilçesinde 1 Büyükbaş Hayvan Besi Çiftliği kurulacak.

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Bayazıt, 'Hayata geçirilecek yatırımların üreticilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

KKYDP kapsamında sağlanan hibelerle; modern üretim tesislerinin kurulması, tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması, kırsal alanda istihdamın desteklenmesi ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

