Traktör satışları 2025: Satışlar 50 bin 237’ye geriledi

Türkiye’de 2025 traktör satışları kredi ve iklim baskısıyla 50 bin 237’ye düştü; pazar bir yılda yüzde 36,5 daraldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:44
Traktör satışları 2025'te 50 bin 237’de kaldı

Türkiye’de geçen yıl traktör satışları, 50 bin 237 adet olarak gerçekleşti. Zirai don ve kuraklık gibi iklim kaynaklı sıkıntılar ile kredi faizlerindeki yükseklik, çiftçilerin alım gücünü olumsuz etkiledi.

TÜİK verileri

TÜİK’in geçen yıla ilişkin açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerine göre, 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı yüzde 33,2 azaldı.

Pazardaki gelişim ve toplam traktör sayısı

Ülkedeki toplam traktör sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 2,2 artışla 2 milyon 265 bin 267’den 2 milyon 315 bin 504’e çıktı. Ancak krediye ulaşım zorluğu ve yüksek faizlerin etkisiyle geçen yılki satışlar sınırlı kaldı.

Yıllara göre satışlar

Traktör pazarı önceki yıllarda şu şekilde gerçekleşti: 2024: 79 bin 117, 2023: 92 bin 217, 2022: 68 bin 927, 2021: 57 bin 294. Buna göre pazardaki daralma son bir yılda yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

Uzun vadeli toparlanma, finansman koşullarındaki iyileşme ve iklim risklerine yönelik önlemlerle bağlantılı olacak.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

