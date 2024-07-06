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Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek

Garanti Bankası Müşterilerine Özel Borç Kapatma Kredisi Kampanyası Başlatıldı! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.07.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 14:57
Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek

Garanti Bankası, borçlarını kapatmak isteyen müşterileri için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, mevcut borçları daha düşük faiz oranlarıyla tek bir çatı altında toplama imkanı sunuluyor ve bu sayede borç ödemeleri daha kolay hale getiriliyor.

Kampanya detaylarına göre, müşteriler 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilecekler. Bu kredi ile borçlarını tek bir ödeme planı altında toplamak ve daha düşük faiz avantajlarından faydalanmak mümkün olacak.

Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, 18 yaşını doldurmuş ve gelir belgesi sunabilen kişiler başvurabilecekler. Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin kredi notlarının olumlu olması gerekmektedir.

Başvuruları gerçekleştirmek isteyen müşteriler, en yakın Garanti Bankası şubesine giderek, Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden veya müşteri hizmetlerini arayarak işlemlerini tamamlayabilirler.

Garanti Bankası'nın borç kapatma kredisi kampanyası, müşterilere tek ödeme planı, düşük faiz oranları ve esnek vade seçenekleri gibi avantajlar sunuyor.

 

Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek

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