Garanti Bankası SMS ile başvurana 6.250 TL nakit dağıtacak! 7'den 70'e tüm müşterilere müjde

Garanti BBVA tarafından emekli vatandaşların yüzünü güldürecek haber geldi. Garanti BBVA emekliye en düşük 6250 TL para veriyor. Emekliler gelirini artırmak için yeni yollar aramaktadır. Bu yollardan biri de emekli maaş promosyonu olmaktadır. Emekli maaş promosyonu hemen her banka tarafından verildiği gibi Garanti BBVA tarafından en yüksek emekli promosyonu verilmektedir. İşte, detaylar..

Garanti BBVA Emekli Promosyonu Veriyor!

Emeklileri sevindiren haber sonunda geldi. Garanti BBVA tarafından emeklilere promosyon imkanı sunuldu. Emekli maaşlarına göre verilen emekli promosyonu maaş oranına göre farklılık göstermektedir. Garanti BBVA tarafından emekli maaş promosyonuna göre promosyon verilmektedir. Garanti BBVA tarafından açıklanana göre;





Emekli maaşı 10 Bin TL olan emeklilere 6.250 TL,

Emekli maaşı 10 Bin TL ile 15 Bin TL arasında olan emeklilere 10 Bin TL,

Emekli maaşı 15 Bin TL ile 20 Bin TL arasında olan emeklilere 12.500 TL,

Emekli maaşı 20 Bin TL üzerinde olan emeklilere 15 Bin TL emekli promosyonu verilmektedir.

Emekli maaş promosyonundan faydalanmak için Garanti BBVA şubelerine giderek 3 yıl bankadan maaş alma sözü veren emeklilere emekli maaşına göre promosyon sunulacaktır. SGK tarafından belirlenen promosyona göre siz de emekli promosyonu alabilirsiniz. Emekli promosyon anlaşması sayesinde siz de ek gelir elde edebileceğiniz gibi ani nakit ihtiyacınızı da gidermiş olacaksınız. Emekli promosyonundan faydalanmak için siz de bazı şartları karşılamanız gerekiyor.