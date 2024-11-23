Garanti BBVA, 750 Milyon Dolar Sermaye Benzeri İhracını Tamamladı

Garanti BBVA, 750 Milyon Dolar Sermaye Benzeri İhracını Gerçekleştirdi

Garanti BBVA, 10 yıl vadeli ve 750 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sermaye benzeri ihracını başarıyla tamamladı. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, bu ihraç, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Başarılı İşlem Detayları

Banka, 5. yıl geri çağırma opsiyonlu olarak gerçekleştirdiği bu ihraç ile yüzde 8,125 getiri oranı ve Amerikan tahvili karşısında düşük spread özelliği taşıyan, Türkiye’den bir bankanın en az maliyetli sermaye benzeri tahvillerinden birine imza attı.

Garanti BBVA, aynı zamanda 2017 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahvilleri için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu. Bu işlem, Türkiye’deki bir bankanın yurt dışından sağladığı en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi olarak öne çıkıyor.

Yatırımcıların Güvenini Kazandı

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, gerçekleştirdikleri bu ihracın, küresel sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma konusundaki güçlerini gösterdiğini belirtti. Akten, yatırımcıların güçlü finansal performanslarına olan güveninin ve Türkiye’ye yönelik olumlu yatırım algısının vurgulandığını ifade etti. "Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.