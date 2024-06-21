Garanti BBVA emeklilere yeşil ışık yaktı! Başvuran emekliye devasa promosyon ödemesi

Son dönemde emekli promosyon rakamları sıkça araştırılıyor. Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşımak isteyenlere bankadan sevindirici haber geldi. Garanti BBVA, emekli promosyon ücretlerini artırarak emeklilerin yüzünü güldürüyor.

İŞTE GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ VE DETAYLARI

Garanti BBVA’nın 2024 yılı için güncel emekli promosyon ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:

Maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emekliler: 6.250 TL

Maaşı 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler: 10.000 TL

Maaşı 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler: 12.500 TL

Maaşı 20.000 TL ve üstünde olan emekliler: 15.000 TL





Garanti BBVA’nın sunduğu bu emekli promosyon avantajından yararlanmak isteyenler, 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süreyle Garanti BBVA’dan almayı taahhüt etmelidirler. Taahhüt süresi, promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile başlar.

Promosyon ödemeleri, SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir. Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşteriler, maaşlarının toplamı üzerinden tek bir promosyon ödemesi alabilirler. Emekli promosyon ödemesi, taahhütnamenin imzalanmasının ardından ilk maaşın yatmasını takip eden ilk 3 iş günü içinde yapılır.

Taahhüt süresi boyunca, emeklilik promosyonu ödemesi alınan maaş için banka değişikliği yapılamaz. Vefat dışında, SGK tarafından emekli banka promosyonuna konu olan gelir veya aylık ödemesinin kesilmesi, farklı bir kuruma taşınması veya taahhüdün sonlandırılması durumunda, ödenen promosyon tutarı kalan süre göz önünde bulundurularak kıstelyevm* yöntemi ile iade edilir.

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşımak ve promosyon avantajından yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA şubelerinden, çağrı merkezinden, Garanti BBVA Mobil uygulamasından veya Bireysel İnternet Bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilirler. Her müşteri, kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve bu kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez. Bakiye veya kredi kartı limiti yetersizliği durumunda fatura ödemeleri gerçekleştirilemeyebilir.



Garanti BBVA’nın sunduğu bu cazip emekli promosyon fırsatından yararlanmak isteyen emekliler, bankanın sunduğu avantajlı koşulları değerlendirebilir. Promosyon ödemeleri sayesinde emekliler, finansal açıdan rahatlayabilir ve ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilirler.

