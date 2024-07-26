Garanti BBVA Emeklilik'ten Yeni Sigorta Hizmeti: Kredi Kartı Ödeme Güvencesi

Garanti BBVA Emeklilik, Mobil Uygulamasında Yeni Sigorta Ürünü Sunuyor

Garanti BBVA Emeklilik, kullanıcılarının kredi kartı borçlarını güvence altına alabilmeleri için yeni bir hizmet sunarak, kredi kartı ödeme güvencesi sigortasını mobil uygulamasında satışa çıkardı. Üst düzey yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre bu sigorta, ani durumlarla karşılaşan bireylere büyük kolaylık sağlıyor.

Önemli Avantajlar ve Uygulama Süreci

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, sigortanın vefat, kaza, hastalık veya işsizlik gibi beklenmedik durumlarda, kredi kartı borçlarının Garanti BBVA Emeklilik tarafından ödeneceğini ifade etti. Özellikle, bu sigortayı mobil uygulama üzerinden 31 Temmuz'a kadar başlatan müşterilere 500 lira bonus hediye edileceği duyuruldu.

Sigorta Ücretleri ve Kimler Yararlanabilir?

Göçer, sigorta primlerinin kredi kartı harcamalarının sadece %1'i kadar olduğunu belirterek, "Özellikle özel sektörde çalışanlar için işsizlik durumunda kredi kartı ödemeleri sorun olmaktan çıkıyor," dedi. Bunun yanı sıra serbest meslek sahipleri, emekliler ve ev hanımları gibi farklı meslek gruplarındaki kişiler de bu sigortadan yararlanabiliyorlar.

Dijitalleşme ile Kolay Erişim

Garanti BBVA Emeklilik, dijitalleşmeyi öncelik haline getirerek, müşterilerin bu tür güvencelere daha kolay erişim sağlaması için süreçlerini geliştiriyor.

Bu yeni uygulama ile Garanti BBVA Emeklilik, müşterilerine finansal güvenlik ve rahatlık sunarak, beklenmedik durumlar karşısında önemli bir destek sağlamayı hedefliyor.