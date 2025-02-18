Garanti BBVA Genel Müdürü Akten'den Ekonomi Değerlendirmesi

Akten: KKM, Yönetilemeyecek Bir Risk Olmaktan Çıktı

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) bankacılık sektörü için yönetilemeyecek bir risk olmaktan çıktığını vurguladı. Şubat ayı başında KKM'nin 27 milyar dolara kadar gerilediğini belirten Akten, Türk lirası mevduatın KKM içerisindeki payının %5'e düştüğünü ifade etti.

Merkez Bankası Faiz İndirimleri ve Ekonomik Beklentiler

Akten, Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerini dile getirerek, "Her toplantıda düşüş beklemiyoruz. Merkez Bankası sürekli 'dataya göre karar veririz' diyor," dedi. 2024’ün ciddi bir dengelenme yılı olacağını belirten Akten, ekonomi programının geçerli etkilerini, cari açığın 40 milyar dolardan 10 milyar dolarlara inmesiyle gösterdi.

Enflasyon ve Büyüme Beklentileri

Türkiye'nin 2023 ekonomik büyümesi için %3 oranında bir beklenti içerisinde olduklarını aktaran Akten, potansiyelin %4 ila %4,5 arasında olduğunu belirtti. Enflasyonun tek haneye inmesi durumunda büyümenin %5,5'lere kadar çıkabileceğine dikkat çekti.

Ticaret Savaşlarının Etkileri

Akten, Ticaret savaşlarının Türkiye'ye pozitif yansıyacağını düşündüğünü ifade etti. Avrupa’nın kendi içine döneceği dönemde Türkiye’nin üretim gücünü artırabileceği fırsatlar doğacağını vurguladı.

Teknoloji Yatırımları ve Dijital Dönüşüm

Garanti BBVA, son 25 yılda teknolojiye toplam 5,5 milyar dolar yatırım yaptığını açıkladı. Yıllık 200 milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı yaparak bu alandaki maliyetin artmasına değinen Akten, bankacılık sektörünün büyük veri işlemede önemli adımlar attığını söyledi.

Banka, etkinliği artırmak adına gerçekleştirdiği bu yatırımlarla, gelecekteki dijital dönüşüme hazır olmayı hedefliyor.