Garanti BBVA Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Adana'da Başlıyor

Garanti BBVA ve BÜYEM iş birliğiyle Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Adana'da 18 Aralık 2025'te başlıyor; başvurular 14 Aralık 2025'e kadar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:53
Garanti BBVA öncülüğünde ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle yürütülen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Tunceli ve Ordu'nun ardından şimdi Adana'da kadın girişimcilerle buluşuyor. Programın amacı, kadın girişimcilerin bilgi birikimini, yönetim becerilerini ve iş hayatındaki sürdürülebilir varlıklarını güçlendirmektir.

Eğitim Tarihleri ve Başvuru

Adana'daki eğitimler 18 Aralık 2025-19 Ocak 2026 tarihleri arasında, sınırlı kontenjanla düzenlenecek. Başvurular 14 Aralık 2025’e kadar garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden alınacak. Eğitimler Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) iş birliğiyle; Adana Organize Sanayi Bölgesi Salonu ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyoneller tarafından hem fiziki hem de çevrim içi olarak verilecek.

Program İçeriği

Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda eğitim alacak ve uygulamaya dönük bilgi edinecekler.

Programın Amacı ve Sertifika

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, 2012 yılında hayata geçirilmiş olup, Garanti BBVA'nın 2006'dan bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimini, eğitim ve network imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifika almaya hak kazanacak.

