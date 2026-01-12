Garanti BBVA'ya World Finance Digital Banking Awards 2025'ten İki Ödül

Garanti BBVA, World Finance Digital Banking Awards 2025'te Türkiye adına iki ödül kazandı: Bireysel Bankacılıkta En İyi Dijital Banka ve En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:34
Garanti BBVA, World Finance Digital Banking Awards 2025 kapsamında Türkiye'nin Bireysel Bankacılıkta En İyi Dijital Banka ve En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması ödüllerinin sahibi oldu.

Ödülün Önemi

Uluslararası finans yayın grubu World Finance tarafından düzenlenen Digital Banking Awards 2025, bankaların ve finansal teknoloji kuruluşlarının dijitalleşme, inovasyon, müşteri deneyimi, güvenlik ve finansal kapsayıcılık alanlarındaki yetkinliklerini değerlendirerek, küresel ölçekte fark oluşturan kurumları ödüllendiriyor.

Garanti BBVA'nın Değerlendirmesi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, aldıkları ödülleri değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"World Finance tarafından bu iki önemli ödüle layık görülmemizi, dijital bankacılığı yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bütüncül bir deneyim olarak ele alışımızın bir sonucu olarak görüyoruz. Radikal müşteri perspektifi anlayışımız ile müşterilerimizi dinleyen, ihtiyaçlarını öngören ve onlara gerçek zamanlı, güvenilir çözümler sunan dijital platformlar geliştiriyor ve sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti odağımızla bu ödüle layık bulunduğumuz için gururluyuz" dedi.

Garanti BBVA, bu iki ödülle dijital bankacılık alanındaki konumunu ve müşteri odaklı inovasyon yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

