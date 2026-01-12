Karadeniz'de Fırtına Avı Düşürdü, Balık Fiyatları Sabit Kaldı

Karadeniz'de etkili olan fırtına, denizde avı olumsuz etkiledi. Tezgâhlarda deniz balığı çeşidi azalsa da, fiyatlarda kayda değer bir değişiklik gözlemlenmedi.

Fırtına avı kısıtladı, tezgâhlar çeşit olarak daraldı

Balıkçı esnafları, hava koşullarının avı azalttığını belirtirken, tüketicilerin soğuk havalarda balık almaya gelmediğini aktardı. Özellikle yerli hamsinin yokluğu ve bazı türlerde azalma dikkat çekiyor.

Emin Avcı durumu şöyle özetledi: "Fırtınanın balığa çok büyük etkisi var. Balık çok azaldı. Biraz mezgit geldi bir de istavrit geldi. Ama istavrit az geldi. Daha önce istavrit bol geliyordu. Bugün az geldi fırtınadan dolayı. Havalar da soğuk olduğu zaman vatandaş da balık almaya gelmiyor balık haline bu yüzden de balık satışları azalıyor. Hamsi yok şu anda. Şoklanmış hamsiler geliyor onlar satılıyor. 20-25 gündür yerli hamsi yok. İstavrit, mezgit, barbun, tirsi, sargan ve yetiştirme balıklar geliyor"

Sezon istavrit ağırlıklı, fiyatlar sabit

Esnaf istavritin bu sezon ön plana çıktığını ve tezgâhlardaki yerini güçlendirdiğini belirtiyor. Fırtınaya rağmen fiyatlarda belirgin bir sıçrama olmadı.

Ahmet Çoğalmış ise sezon değerlendirmesini şu sözlerle yaptı: "Hamsi sezonunun sonuna geliyoruz. Ocak ayı da bitiyor. Ocak sonundan sonra hamsi tamamen tezgâhlardan çekilir. Şu an en çok yenen, en çok tutulan balık istavrit. İstavrit 100 TL, hamsi 100 TL, mezgit olmadığından dolayı 600 TL, alabalık 250 TL, somon 300 TL. Bu sezon bol istavrit avlandı. Hamsiden sonra istavrit tezgâhlardaki yerini sağlama aldı"

Genel olarak, fırtına av miktarını azaltırken, fiyatlar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı; tüketici tercihleri ve mevsimsel değişiklikler takip ediliyor.

