ATO Konferansı: Yasa Dışı Ticaret Ekonomik İstikrarı Tehdit Ediyor

Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen konferansta TOBB ve ATO başkanları, yasa dışı ticaretin vergi kayıpları, haksız rekabet ve ekonomik istikrara etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:11
ATO ev sahipliğinde 'Yasa Dışı Ticaretle Mücadele' konferansı düzenlendi

Konferans ve katılımcılar

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlenen Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansında, yasa dışı ticaretin ekonomik ve toplumsal etkileri ele alındı ve uygulanabilecek çözümler masaya yatırıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun değerlendirmeleri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin coğrafi konumu, nüfus ve ekonomik dinamiklerinin sağladığı avantajların aynı zamanda yasa dışı faaliyetler için cezbedici olabildiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, yasa dışı ticaretin vergi gelirlerinde kayıplara yol açtığını ve yasal zeminde faaliyet gösteren sektörlerde haksız rekabet yarattığını belirterek, "Bizler, özel sektörün çatı kuruluşu olarak devletimizin bu çabalarına destek olmak amacıyla, sorunların çözümüne yönelik ortak bir duruş sergiliyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, konferansın ilkinin TOBB ev sahipliğinde yaklaşık 4 sene önce gerçekleştirildiğini hatırlatarak, o günden bu yana kamu kurumlarının attığı adımlar sayesinde önemli kazanımlar elde edildiğini aktardı. Bu süreçte 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılan değişikliklerle cezaların caydırıcı hale geldiğini, alkollü içecekler ve tütün mamulleri piyasasına yönelik düzenleyici çerçevede iyileştirmeler yapıldığını ve akaryakıt alanında UTTS sisteminin devreye girdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu düzenlemeler ve aralıksız denetimler sayesinde kamu gelirlerinin korunduğunu, yasal sektörün korunduğunu ve yasa dışı faaliyetlerin gelir kanallarına darbe vurulduğunu ifade etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın uyarısı

ATO Başkanı Gürsel Baran, ticaretin güven üzerine kurulu olduğunu, hukuka ve ahlaka dayanmayan ticaret anlayışının ekonomiye ve toplumsal refaha katkı sağlamayacağını belirtti. Baran, yasa dışı ticaretin çok katmanlı, kapsamlı ve karmaşık bir sorun olduğunu; kurumlar, sektörler ve ülkeler arası sınırları aşan tehdit ve tehlikeler barındırdığını vurguladı.

Baran sözlerini şöyle sürdürdü: 'Yasa dışı ticaret, iş barışını zedelediği gibi ekonomik istikrarı da tehdit ediyor'. Ayrıca yasa dışı ticaretin akaryakıttan tütüne, ilaçtan alkole ve sahte ürünlere kadar geniş bir yelpazede kamu gelirlerinde azalmaya yol açtığını, kayıtlı işletmeler için haksız rekabet oluşturduğunu ve kamu hizmetlerinin kalitesini etkilediğini ifade etti.

Yasa dışı ticaretle mücadelenin etkin yollarından birinin kayıtlı ekonomiye geçişin güçlendirilmesi olduğunu belirten Baran, dijitalleşme ile faturadan irsaliyeye, muhasebe kayıtlarından beyanname süreçlerine kadar ticaretin tüm aşamalarının dijital ortama taşınmasının denetim ve izleme kapasitesini artırdığını söyledi. Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nın bu kararlılığı ortaya koyduğunu ve ATO olarak yasa dışı ticaretle mücadelede üzerlerine düşen sorumlulukları almaya hazır olduklarını vurguladı.

Sonuç ve program akışı

Program, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran’ın konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın konuşmasıyla devam etti. Konferansta, toplumsal farkındalığın artırılması, veri paylaşımının güçlendirilmesi, hukuki ve idari altyapının geliştirilmesi ile denetim kapasitesinin etkin kullanımı gibi başlıklar ön plana çıktı.

