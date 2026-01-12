Denizli Lokantacılar Odası'nda Osman Üçgül 3. Kez Başkan Seçildi

Denizli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda Osman Üçgül, 650 oyla üçüncü kez başkan seçildi; rakibi Yasemin Orhan 108 oy aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:10
10'uncu Olağan Genel Kurulda yoğun katılım, oylar saat 17.00'ye kadar kullanıldı

Denizli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 10’uncu Olağan Genel Kurulu, Vera Event Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda, DESOB Başkan Vekili ve mevcut başkan Osman Üçgül ile Yasemin Orhan başkanlık için yarıştı.

Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00’ye kadar sürdü; üyelerin seçime gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Sandıkların açılmasıyla salonda heyecan doruğa çıktı ve her iki adayın da yakından takip ettiği oy sayımı gerçekleşti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Osman Üçgül, aldığı güçlü destekle üçüncü kez başkanlığa seçildi. Üçgül 650 oy alırken, Yasemin Orhan 108 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kongrede divan başkanlığı görevini yürüten Denizli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, yeniden başkanlığa seçilen Osman Üçgül’ü tebrik etti. Erbeği, demokratik bir ortamda gerçekleşen genel kurul sürecine emek veren tüm adaylara, yöneticilere ve oda üyelerine teşekkür ederek yeni görev döneminin Denizli lokantacı esnafı ve tüm camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

DENİZLİ LOKANTACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NIN 10’UNCU OLAĞAN GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN OSMAN ÜÇGÜL, RAKİBİ YASEMİN ORHAN’A BÜYÜK FARK ATARAK 650 OYLA ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.

