Yeni Dacia Sandero Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yeni Dacia Sandero, 2026 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. Avrupa’nın en çok satan perakende otomobillerinden biri olan Dacia Sandero; yeni tasarım detayları ve zengin donanımıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Kompakt tasarımıyla dikkat çeken otomobil, pratik ve modern bir görünüme sahip.

Teknik Özellikler

Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzıman ile birlikte sunuluyor. Benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sağlanıyor. Araç, ortalama 5,5L / 100km yakıt tüketimi sunuyor.

