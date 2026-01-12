Yeni Dacia Sandero Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yeni Dacia Sandero, 2026'nın ilk günlerinden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu; TCe 100 motor, 100 hp, 200 Nm ve 5,5L/100km tüketim sunuyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:37
Yeni Dacia Sandero Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yeni Dacia Sandero Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yeni Dacia Sandero, 2026 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. Avrupa’nın en çok satan perakende otomobillerinden biri olan Dacia Sandero; yeni tasarım detayları ve zengin donanımıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Kompakt tasarımıyla dikkat çeken otomobil, pratik ve modern bir görünüme sahip.

Teknik Özellikler

Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzıman ile birlikte sunuluyor. Benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sağlanıyor. Araç, ortalama 5,5L / 100km yakıt tüketimi sunuyor.

YENİ DACİA SANDERO, TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU.

YENİ DACİA SANDERO, TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU.

YENİ DACİA SANDERO, TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Dacia Sandero Türkiye'de Satışa Sunuldu
2
Denizli Lokantacılar Odası'nda Osman Üçgül 3. Kez Başkan Seçildi
3
MediaMarkt Startup Challenge 8'inci Yılında: 22 Ülkeden 264 Girişim Değerlendirildi
4
Garanti BBVA'ya World Finance Digital Banking Awards 2025'ten İki Ödül
5
Tavşanlı'da 2026 Besilik Hayvan Kapasite Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
6
Van OSB Başkanı Memet Aslan: Ürünler Avrupa ve Bölge Ülkelerine İhraç Ediliyor
7
Antalya turizminde rekor: Ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları