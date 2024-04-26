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Garanti’den beklenmedik hamle! Nisan 2024’te en yüksek emekli promosyonu

Özel bankaların en popülerlerinden Garanti BBVA'nın yeni emeklilik paketi, emekli maaşı alanların hesaplarına 15 bin TL yatıracak. Garanti BBVA'nın Nisan 2024'e yönelik yeni emekli paketi detayları haberimizde..

Yayın Tarihi: 26.04.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 17:07
Garanti’den beklenmedik hamle! Nisan 2024’te en yüksek emekli promosyonu

Bir dizi emeklilik promosyonu duyuruluyor ve geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emeklinin yüzünü güldürüyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği kamu bankalarının emeklilik desteği yüzde 166 artışla 12 bin TL'ye yükselirken, özel bankaların emeklilik desteğindeki artış ise yüzde 44 oldu.

Milyonlarca emekli, bankalarının Nisan 2024 emeklilik desteği tutarlarını incelerken Garanti BBVA, en ilgi çekici bankalardan biri oldu.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Gaeanti BBVA'nın verdiği bilgiye göre, bankanın emeklilik promosyon kampanyası 30 Nisan 2024'te sona erecek. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya aktaranlar 15.000 liraya kadar avans alma imkanına sahip olacak.

Garanti BBVA’dan;

Garanti’den beklenmedik hamle! Nisan 2024’te en yüksek emekli promosyonu

10.000 liraya kadar emekli maaşı alan emeklilere 6.250 lira;

10.000 lira ile 15.000 lira arası maaş alan emeklilere 10.000 lira;

15.000 lira ile 20.000 lira arası maaş alan emeklilere 12.500 lira;

Maaşı 20.000 lira ve üzerinde olan emeklilere 15.000 TL destek verilecek.

Verilen bilgiye göre, Garanti BBVA'dan üç yıl boyunca maaş almayı taahhüt eden emekliler, Garanti BBVA'nın Nisan 2024 paketinden yararlanabilecek.

Garanti Emeklilik Promosyonuna Nasıl Başvurabilirim?

SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli maaşı alacak olan kişilerin SGK Müdürlüğü ile iletişime geçerek veya e-Devlet sisteminden tahsis talep ve taahhüt beyanı belgesinde; Emekli Sandığı’ndan maaş alacak olan kişilerin de kurumlarına verecekleri dilekçelerinde Garanti BBVA bankasını seçmeleri gerekli.

Maaşını Garanti BBVA'ya aktarmak isteyen emekliler, eğer müşterisi değillerse, şubeye gitmelerine gerek kalmadan kolaylıkla müşteri olabiliyorlar ve maaşlarını mobilden aktarabiliyorlar.

Garanti BBVA müşterisiyseniz ve emekli maaşınız PTT ya da başka bir bankanın aracılığıyla çekildiyse, emeklilik bankanızı Garanti BBVA Mobil ile Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla değiştirebilirsiniz.

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli promosyon ödemeleri, emekli bankası promosyon taahhüdünü imzaladıktan ve ilk aylık ödemenizi Garanti BBVA'ya yatırdıktan sonraki ilk üç iş günü içinde yapılacak.

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