Garanti'den emekliye müjde! Kuruş fazla ödemeden faizsiz kredi verilecek

Ülkemizde ekonomik kriz ve yüksek enflasyon devam ediyor. Bu zorluklar karşısında vatandaşın aldığı maaş cebinde durmaz iken, acil nakit ihtiyacı olan birey eşten dosttan borç almanın imkansız olduğu şu günlerde bankalara yöneliyor. Özellikle de düşük faizli kredi kampanyaları dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra bankalar tarafından sunulan faizsiz krediler de ilgi odağı olabiliyor. Geçtiğimiz sene başında yüzde 2 civarında seyreden kredi faizleri TCMB Politika faizi artırım kararları akabinde yüzde 6’ya kadar yükselmiş bulunmakta iken, vatandaş fellik fellik kredi kampanyalarını takip ediyor.





GARANTİ BANKASINDAN FAİZSİZ KREDİ

Bankaların faizsiz kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Garanti Bankası da uzun süredir faizsiz kredi ile alakalı kampanyalarını sunarken, son yaptığı açıklama, yeni müşteri olacak bireyi yakından ilgilendiriyor. Müşteri portföyünü arttırmaya hedeflenmiş olan Garanti BBVA faizsiz kredi müjdesi verdi. Tutar ise 20.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Faizsiz kredi imkanı sunan banka sayısı oldukça az. Kredi faizlerinin yükselişini sürdürdüğü şu günlerde bankaların sunduğu avantajlar arasında kredi kartı limitince belirlenen nakit avanslar dikkat çekerken, bunun için kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor. Ancak Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanya faizsiz kredi olarak açıklanırken faizler sıfırlanıp, vade de avansa istinaden 6 aya kadar uzatılabiliyor.





EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ

Emekli ve dar gelirli birey için oldukça önemli olan bu kredi kampanyasında vade 6 ay olarak açıklanırken, faiz oranı ise yüzde 0 olarak açıklanmış bulunuyor. Garanti BBVA mobil uygulamasını indirip, uygulama üzerinden yeni müşteri kaydı oluşturan bireyin faydalanacağı kampanyada mobil uygulamanın indirilmesi ve "Müşteri Ol" butonuna tıklanması yeterli oluyor. Bu basit sürecin ardından, faizsiz 20.000 TL'lik kredi imkanına kavuşuluyor.

Garanti BBVA tarafından başlatılan kampanya, tüm yeni müşterileri ilgilendirirken, özellikle de emekli kesim için ayrı bir ilgi görüyor. Mobil üzerinden müşteri olan emekli, emekli maaşını da taşıması durumunda 15,000 T’ye varan emekli promosyonu ödemesinden faydalanabiliyor.