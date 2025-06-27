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Gaziantep'te Geri Dönüşüm: DOA Cihazı Hizmete Girdi

Gaziantep'te geri dönüşüm projesi olarak DOA Cihazı hizmete girdi. Vatandaşlar bu sistemle ambalaj atıklarını kolayca toplayabiliyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:44
Gaziantep'te Geri Dönüşüm: DOA Cihazı Hizmete Girdi

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Projesi Başladı

Gaziantep'te, ambalaj atıklarının kontrolsüzce doğaya bırakılmasını engellemek amacıyla geliştirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Cihazı, hizmet vermeye başladı. Bu sistem, vatandaşların teşvikli geri dönüşüm sistemine katılımını artırmayı hedefliyor.

Türkiye Çevre Ajansı'nın Açıklamaları

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine kurulan cihazın tanıtım programında, "Bu proje, büyük ölçüde artık çöpe veya doğaya atılan şişelerin sağlık bir şekilde toplanmasını sağlıyor," dedi. Pirinççi, projenin bu yıl içerisinde 81 ilde hayata geçirileceğini vurguladı.

Uygulamanın Önemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, projenin çevre koruma üzerindeki önemine dikkat çekerek, "Doğayı ve çevreyi korumak en büyük görevimiz," ifadesinde bulundu.

DOA Cihazının Çalışma Prensibi

TÜÇA tarafından yürütülen bu proje kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen DOA cihazı, ambalajlı ürünlerin depozito bedelini tüketicilere geri ödüyor. Kullanıcılar, mobil cihazlarına DOA uygulamasını indirerek, DOA kartı ya da TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapabiliyor.

Teşvik Bedeli ve Kullanım Kolaylığı

DOA cihazlarının bulunduğu alanlara, üzerlerinde Depozito Yönetim Sistemi işareti bulunan boş ambalajları getiren kullanıcıların hesaplarına, her bir şişe için 25 kuruş teşvik bedeli yansıtılacak. Sistemde biriken bakiyeler, mobil uygulama üzerinden takip edilebileceği gibi, banka hesaplarına da havale edilebilecek. Ayrıca, bu bakiyeler, POS cihazı ya da karekod destekli alışveriş noktalarında da kullanılabilecek.

Gaziantep'te ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasını önleyerek vatandaşların...

Gaziantep'te ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasını önleyerek vatandaşların teşvikli geri dönüşüm sistemine katılımını sağlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Cihazı, hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (önde) projeyi uygulamalı olarak gösterdi.

Gaziantep'te ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasını önleyerek vatandaşların...

Gaziantep'te ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasını önleyerek vatandaşların teşvikli geri dönüşüm sistemine katılımını sağlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Cihazı, hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (önde) projeyi uygulamalı olarak gösterdi.

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