Gaziantep'te Hidrojen Enerjisi Vizyonu

Gaziantep'in Enerji Dönüşümü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hidrojen sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek yeşil enerji dönüşümüne dair önemli bilgiler paylaştı.

Yeşil Hidrojenin Önemi

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) ile İstanbul'da gerçekleşen toplantıda Şahin, hidrojenin sürdürülebilir enerji sistemindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Gaziantep, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EBRD) desteklediği yeşil şehirler arasında bulunuyor. Şahin, "Dirençli, akıllı ve yeşil şehir hedeflerimiz arasında, kamu taşımacılık sistemlerinde hidrojen kullanımına yer açmak da yer alıyor" dedi.

İlk Hidrojenle Çalışan Otobüs

Başkan Şahin, Türkiye’nin ilk hidrojenle çalışan otobüsünün Gaziantep tarafından tanıtıldığını belirterek, "Hidrojen konusunu ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen tepkilerle birlikte geliştirdik. Fizibilite çalışmalarının ardından otobüs üreticisi Karsan ile iş birliği yaparak hidrojen otobüsünü hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Küresel Isınma ve Hidrojen Çözümü

Toplantıda söz alan H2DER Başkanı Yusuf Günay ise, hidrojenin fosil yakıtlarla kıyaslandığında daha verimli bir enerji kaynağı olduğunu ifade etti. Günay, dünyada fosil yakıtlardan vazgeçmedikçe iklim değişikliğiyle mücadelenin başarılı olamayacağını belirtti. "Doğayla uyumlu bir enerji kaynağı arıyorsak, hidrojen alışverişinde bulunabileceğimiz en doğru maddedir. Su ile birleştiğinde serbest hale gelebilen hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretildiğinde tek atığı saf oksijendir" diye ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hidrojen sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneğinin (H2DER) İstanbul'daki merkezini ziyaret eden Şahin, dernek başkanı Yusuf Günay'dan bilgi aldı.