Gaziantep'te Tekstil Makineleri Fuarı 2025 başladı — 15 ülke, 228 marka

Gaziantep'te Tekstil Makineleri Fuarı 2025 kapılarını açtı

15 ülke ve 228 marka katılımıyla düzenlenen Tekstil Makineleri Fuarı 2025, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde başladı. Fuar, 17 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Açılışta öne çıkanlar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, açılış töreninde Türkiye'nin jeopolitik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve güçlü sanayi kapasitesiyle küresel ticarette ana aktörlerden biri haline geldiğini vurguladı.

Gürcan, 2024 yılında dünyada 26,5 milyar dolar tekstil makineleri ihracatı yapıldığını; bu ihracatta 7,7 milyar dolar ile Çin'in ilk sırada olduğunu, onu Almanya ve Japonya'nın takip ettiğini, Türkiye'nin ise 7. sırada yer aldığını belirtti.

Gürcan ayrıca, Bakanlık olarak ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini belirterek: "Geçen yıl toplamda 24,7 milyar lira ihracatçı firmalarımıza destek sağladık. Bunun 17,6 milyar lirası mal, 7,1 milyar lirası hizmet ihracatçılarına aktarıldı. Bu yıl hedefimiz 33 milyar lira hibe desteğini ihracatçılarımıza ulaştırmak." dedi.

Yine konuşmasında dış ticarette yürütülen "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında 18 uzak ülkeye yapılan ihracatı 50 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini ve temel amaçlarının Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlandırmak olduğunu ifade etti.

Protokol ve fuar detayları

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de açılışta teşekkür konuşmaları yaptı. Protokol üyeleri kurdele keserek fuarı açtı ve sergiyi gezdi.

Fuar, yerli üretim makinelerin sergileneceği, teknolojik ürünler, inovatif çözümler ve AR-GE yeniliklerinin tanıtılacağı bir platform olarak öne çıkıyor.

