Gaziantep'te Tekstil Makineleri Fuarı 2025 başladı — 15 ülke, 228 marka

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:35
Gaziantep'te Tekstil Makineleri Fuarı 2025 kapılarını açtı

15 ülke ve 228 marka katılımıyla düzenlenen Tekstil Makineleri Fuarı 2025, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde başladı. Fuar, 17 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Açılışta öne çıkanlar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, açılış töreninde Türkiye'nin jeopolitik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve güçlü sanayi kapasitesiyle küresel ticarette ana aktörlerden biri haline geldiğini vurguladı.

Gürcan, 2024 yılında dünyada 26,5 milyar dolar tekstil makineleri ihracatı yapıldığını; bu ihracatta 7,7 milyar dolar ile Çin'in ilk sırada olduğunu, onu Almanya ve Japonya'nın takip ettiğini, Türkiye'nin ise 7. sırada yer aldığını belirtti.

Gürcan ayrıca, Bakanlık olarak ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini belirterek: "Geçen yıl toplamda 24,7 milyar lira ihracatçı firmalarımıza destek sağladık. Bunun 17,6 milyar lirası mal, 7,1 milyar lirası hizmet ihracatçılarına aktarıldı. Bu yıl hedefimiz 33 milyar lira hibe desteğini ihracatçılarımıza ulaştırmak." dedi.

Yine konuşmasında dış ticarette yürütülen "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında 18 uzak ülkeye yapılan ihracatı 50 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini ve temel amaçlarının Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlandırmak olduğunu ifade etti.

Protokol ve fuar detayları

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de açılışta teşekkür konuşmaları yaptı. Protokol üyeleri kurdele keserek fuarı açtı ve sergiyi gezdi.

Fuar, yerli üretim makinelerin sergileneceği, teknolojik ürünler, inovatif çözümler ve AR-GE yeniliklerinin tanıtılacağı bir platform olarak öne çıkıyor.

Gaziantep'te 15 ülkeden 228 markanın katılımıyla düzenlenen "Tekstil Makineleri Fuarı 2025" başladı. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki açılış törenine katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sağ5), Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sol6), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol5) ile davetliler, kurdele keserek, fuarın açılışını gerçekleştirdi.

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor