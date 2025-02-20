Gaziantep Teknopark, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde yabancı firmaları çekiyor

Türkiye Tech Visa Programı ile 14 yabancı firma Gaziantep Teknopark'a başvurdu. Yabancı girişimcilere çeşitli destekler sunulacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:16
Gaziantep Teknopark, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde yabancı firmaları çekiyor

Gaziantep Teknopark, Yabancı Girişimcilerin Dikkatini Çekiyor

Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı", yabancı firmaların teknoloji odaklı projelerini Türkiye’de yürütme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda Gaziantep Teknopark, toplamda 14 yabancı firmanın başvurusunu aldı.

Teknopark Müdürü Kazım Yıldırım’dan Açıklamalar

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark Müdürü Kazım Yıldırım, AA muhabirine verdiği bilgiyle bu programın Türkiye’deki 6 teknoparktan biri olan Gaziantep Teknopark’ı kapsadığını belirtti. Yıldırım, “Bu yıl Teknopark olarak başvuru almaya başladık. 14 yabancı firma Türkiye Tech Visa Programı ile bize başvurdu.” dedi.

Yıldırım, yabancı girişimcilerin Türkiye’ye gelerek firma kurmasını teşvik etmenin amacının beyin göçünü önlemek olduğunu vurguladı.

Çeşitli Destekler ve Fırsatlar Sunuluyor

Program dahilinde gelen girişimcilere, teknoparklarda ofis imkanı, girişim sermayesi yatırımları, proje finansmanı desteği ve danışmanlık hizmetleri verileceğini anlatan Yıldırım, yapılan başvuruların hakem heyetine iletildiğini kaydetti. Uygun görülen başvuruların bakanlığa gönderildiğini ve onay aldıktan sonra bu firmaların Gaziantep Teknopark içerisinde firma kurulum işlemlerine geçileceğini belirtti.

Yıldırım, başvurular arasında İran, Pakistan, Rusya, Belarus ve Afrika ülkelerinden katılımcıların yer aldığını belirterek, örnek olarak İran’dan gelen bir öğretim üyesinin sahip olduğu 6 patent ile insan sağlığına zararı olmayan klor üzerine bir madde çalıştığını anlattı. Aynı zamanda, Pakistan’dan bir firmanın siber güvenlik ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarına sunmak istediğini aktardı.

Bu projelerin AR-GE içeriği yüksek olduğu ve hakem heyeti tarafından onaylanarak firma kurmalarının sağlandığı ifade edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı" kapsamında 14...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı" kapsamında 14 yabancı firma, teknolojik patentli çalışmalarını Türkiye'de yürütmek için Gaziantep Teknopark'a başvurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı" kapsamında 14...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı" kapsamında 14 yabancı firma, teknolojik patentli çalışmalarını Türkiye'de yürütmek için Gaziantep Teknopark'a başvurdu.

İLGİLİ HABERLER

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hububat Rekoltesi Yağışlara Bağlı: Ocak Ayında Azalma Görüldü
2
Gaziantep Teknopark, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde yabancı firmaları çekiyor
3
Gelecek Yıl LNG Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor
4
Yapay Zeka Enerji Sektöründe Devrim Yaratıyor: Verimlilik ve Tasarrufun Anahtarı
5
Makine İhracatı 2023'e 2,1 Milyar Dolarla Başladı
6
Nakliyeciler, Suriye'ye Sefer Sayısında İkilinin Geçmesini Bekliyor
7
Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 29 Arttı: Gelir 977 Bin Dolara Ulaştı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?