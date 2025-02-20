Gaziantep Teknopark, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde yabancı firmaları çekiyor

Gaziantep Teknopark, Yabancı Girişimcilerin Dikkatini Çekiyor

Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı", yabancı firmaların teknoloji odaklı projelerini Türkiye’de yürütme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda Gaziantep Teknopark, toplamda 14 yabancı firmanın başvurusunu aldı.

Teknopark Müdürü Kazım Yıldırım’dan Açıklamalar

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark Müdürü Kazım Yıldırım, AA muhabirine verdiği bilgiyle bu programın Türkiye’deki 6 teknoparktan biri olan Gaziantep Teknopark’ı kapsadığını belirtti. Yıldırım, “Bu yıl Teknopark olarak başvuru almaya başladık. 14 yabancı firma Türkiye Tech Visa Programı ile bize başvurdu.” dedi.

Yıldırım, yabancı girişimcilerin Türkiye’ye gelerek firma kurmasını teşvik etmenin amacının beyin göçünü önlemek olduğunu vurguladı.

Çeşitli Destekler ve Fırsatlar Sunuluyor

Program dahilinde gelen girişimcilere, teknoparklarda ofis imkanı, girişim sermayesi yatırımları, proje finansmanı desteği ve danışmanlık hizmetleri verileceğini anlatan Yıldırım, yapılan başvuruların hakem heyetine iletildiğini kaydetti. Uygun görülen başvuruların bakanlığa gönderildiğini ve onay aldıktan sonra bu firmaların Gaziantep Teknopark içerisinde firma kurulum işlemlerine geçileceğini belirtti.

Yıldırım, başvurular arasında İran, Pakistan, Rusya, Belarus ve Afrika ülkelerinden katılımcıların yer aldığını belirterek, örnek olarak İran’dan gelen bir öğretim üyesinin sahip olduğu 6 patent ile insan sağlığına zararı olmayan klor üzerine bir madde çalıştığını anlattı. Aynı zamanda, Pakistan’dan bir firmanın siber güvenlik ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarına sunmak istediğini aktardı.

Bu projelerin AR-GE içeriği yüksek olduğu ve hakem heyeti tarafından onaylanarak firma kurmalarının sağlandığı ifade edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı" kapsamında 14 yabancı firma, teknolojik patentli çalışmalarını Türkiye'de yürütmek için Gaziantep Teknopark'a başvurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı" kapsamında 14 yabancı firma, teknolojik patentli çalışmalarını Türkiye'de yürütmek için Gaziantep Teknopark'a başvurdu.