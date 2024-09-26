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Gaziantep ve Erzurum'daki Taşınmazların Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

ÖİB, Gaziantep ve Erzurum'daki taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmelerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:33
Gaziantep ve Erzurum'daki Taşınmazların Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Önemli Adım

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Gaziantep ve Erzurum'da yer alan bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi için nihai pazarlık görüşmelerini tamamladı. Bu süreç, özel sektördeki yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla yürütülüyor.

Gaziantep Taşınmazları Üzerindeki Teklifler

ÖİB tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde yer alan 6 bin 154 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif, MNK Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 55 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca, aynı ilçenin Küllü Mahallesi'ndeki 13 bin 477 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için de MNK Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sunduğu en yüksek teklif 45 milyon 250 lira olarak kaydedildi.

Erzurum'daki Taşınmazların İhalesi

Erzurum'un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'nde 8 bin 11 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için alınan nihai pazarlık teklifleri arasından en yükseği, 135 milyon 500 bin lira ile Medora Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

Bu ihale süreci, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve yatırım fırsatlarını artırmak amacıyla büyük önem taşıyor.

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