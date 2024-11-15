Gazprom, AB Ülkelerini Doğal Gaz Talebini Düşürmekle Suçladı

Gazprom'dan Çarpıcı Suçlama

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin doğal gaz talebini yapay bir şekilde azaltmayı hedeflediklerini iddia etti. Gazprom'un yazılı açıklamasında, bu durumun AB'nin kendi ekonomisine zarar verdiği ifade edildi.

Küresel Doğal Gaz Tüketiminde Artış

Açıklamada, küresel doğal gaz tüketiminin bu yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 80 milyar metreküp arttığı vurgulandı. Rusya, Çin ve Hindistan’ın, bu artışta yüzde 70'ten fazla paya sahip olduğu kaydedildi.

Çin'e Gaz İhracatı Artıyor

Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattının Çin’e gaz sevkiyatında maksimum kapasiteye ulaştırılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Uzun vadede Çin'de gaz tüketim artış oranlarının yükseklik göstereceği öngörülüyor.

Orta Asya Ülkelerinde Talep Artışta

Ayrıca, Orta Asya ülkeleri olan Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’da da doğal gaz talebinin arttığı belirtildi.

AB Ülkelerinin Durumu

AB ülkelerinde doğal gaz tüketiminin düşmeye devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Gazprom, bu durumun Avrupa’nın kendi ekonomisine zarar verme amacı ile gerçekleştiğini ifade etti. Avrupa'daki gaz talebinin gelecekte de düşmeye devam edeceği ve bölgenin doğal gaz üretimini artırmasının beklenmediği aktarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.