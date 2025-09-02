DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Gazprom: Avrupa Yer Altı Gaz Depoları %90 Doluluğa Ulaşmakta Zorlanıyor

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa depolarının %90 doluluk hedefine ulaşmakta zorlanacağını belirtti; Almanya %71,1, Hollanda %64,8 dolulukta.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:16
Gazprom: Avrupa Yer Altı Gaz Depoları %90 Doluluğa Ulaşmakta Zorlanıyor

Gazprom: Avrupa Yer Altı Gaz Depoları %90 Doluluğa Ulaşmakta Zorlanıyor

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerinin %90 doluluk hedefine ulaşmada zorlanacağını açıkladı.

Depolardaki güncel durum

Miller, yaptığı yazılı açıklamada Almanya'da depolama tesislerinin %71,1, Hollanda'da ise %64,8 doluluk seviyesinde olduğunu belirtti. Miller, "Avrupa hala yer altı depolama tesislerinin doldurulmasıyla ilgili sorunun boyutunun farkında değil." ifadesini kullandı.

Riskler ve zaman daralıyor

Miller, mevcut doluluk seviyelerinin ani veya uzun süreli soğuk havalarda ciddi gaz arzı sorununa yol açabileceğini savundu. Avrupa'nın genellikle ekim ayının ilk yarısında depolama tesislerinden gaz çekme sezonunu başlatmak zorunda kaldığını, durumu düzeltmek için ise giderek daha az zaman kaldığını vurguladı.

Gazprom'un Avrupa pazarı geçmişi

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını %40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar sonrası müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi LNG tedarikçilerine kaptıran şirket, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: 11.274,64'e İndi
2
Mustafa Gültepe: Enflasyonla Mücadelede Üretim, Faiz İndirimi ve Hazır Giyim Önceliği
3
Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Kapılarını Açtı
4
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Dijital Tarım Dönüşümü Başladı
5
Edirne'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
6
Trump'ın Ek Gümrük Tarifeleri Avrupalı Otomobil Üreticilerini Vurdu: Hisse Senetlerinde Büyük Düşüş
7
ÇAYKUR Üçüncü Sürgün Çay Alımlarına Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter