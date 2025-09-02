Gazprom: Avrupa Yer Altı Gaz Depoları %90 Doluluğa Ulaşmakta Zorlanıyor

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerinin %90 doluluk hedefine ulaşmada zorlanacağını açıkladı.

Depolardaki güncel durum

Miller, yaptığı yazılı açıklamada Almanya'da depolama tesislerinin %71,1, Hollanda'da ise %64,8 doluluk seviyesinde olduğunu belirtti. Miller, "Avrupa hala yer altı depolama tesislerinin doldurulmasıyla ilgili sorunun boyutunun farkında değil." ifadesini kullandı.

Riskler ve zaman daralıyor

Miller, mevcut doluluk seviyelerinin ani veya uzun süreli soğuk havalarda ciddi gaz arzı sorununa yol açabileceğini savundu. Avrupa'nın genellikle ekim ayının ilk yarısında depolama tesislerinden gaz çekme sezonunu başlatmak zorunda kaldığını, durumu düzeltmek için ise giderek daha az zaman kaldığını vurguladı.

Gazprom'un Avrupa pazarı geçmişi

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını %40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar sonrası müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi LNG tedarikçilerine kaptıran şirket, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.