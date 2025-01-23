Gazprom, Boru Hatlarıyla İhracatta Tekel Konumunu Koruma Peşinde

Gazprom'un İhracat Stratejileri

Gazprom’un, Rus gazının boru hatlarıyla ihracatındaki tekel konumunu korumak ve iç piyasadaki gaz fiyatlarını artırmak istediği ortaya çıktı. Gazprom Yönetimi'nden Aleksey Saharov, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Doğal Gaz Fiyatları ve Yatırım İhtiyacı

Saharov, Rusya'daki mevcut doğal gaz fiyatlarının regüle edildiğini belirterek, "Mevcut gaz fiyatları, Rus tüketicilerin çıkarları doğrultusunda altyapının bakımı ve geliştirilmesi için gerekli sermaye yatırımlarını yapmaya yönelik yeterli miktarda kaynağın oluşmasını sağlamıyor," ifadelerini kullandı.

Boru Hatlarıyla İhracatta Tekel Avantajı

Saharov, Gazprom’un boru hatlarıyla gaz ihracatında tekel konumunda olduğunu vurgulayarak, şirketin şu an Çin ile Sibirya’nın Gücü 2 hattı için müzakerelerde bulunduğunu hatırlattı. Gazprom'un bu tekel konumunun hem şirket hem de ülke için önemli bir müzakerelere güç sağladığını ifade etti.

Doğu Pazarlarına Yönelim

Saharov ayrıca, tekel konusunun Rusya’nın doğal gaz sevkiyatını Doğu ve Küresel Güney ülkelerine yönlendirdiği bir dönemde daha da önem kazandığını belirtti. Ukrayna savaşı sonrasında Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticaretinin durduğunu hatırlatmakta fayda var.