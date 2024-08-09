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Gazprom'dan Doğal Gaz Fiyatlarına Yönelik Uyarı

Gazprom, Suca bölgesindeki çatışmaların doğal gaz fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:53
Gazprom'dan Doğal Gaz Fiyatlarına Yönelik Uyarı

Gazprom'dan Fiyat Artışı Uyarısı

Rus enerji devi Gazprom'un sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rusya'nın Suca bölgesinde Ukrayna ordusu ile meydana gelen çatışmaların doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında artışa sebep olduğunu ifade etti. Kupriyanov, "Analistler, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor," diye belirtti.

Çatışmaların Piyasalara Etkisi

Suca şehrinde devam eden çatışmaların doğal gaz piyasası üzerindeki etkilerini değerlendiren Kupriyanov, 9 Ağustos'ta doğal gaz spot fiyatlarının zirve yaptığını vurgulayarak, "Suca’daki gelişmeler, hem doğal gaz hem de LNG fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu. Hâlâ yaz mevsimindeyiz; peki, bu durumdan kim yararlanıyor?" dedi.

Bakım Çalışmaları ve Fiyat Beklentileri

Norveç’in doğal gaz tesislerindeki planlı bakım çalışmalarının da piyasa üzerinde etkili olabileceğini ifade eden Kupriyanov, bu bakım dönemlerinde gecikmeler yaşanabileceğini sözlerine ekledi. Ayrıca, analistlerin gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin süreceğini düşündüğünü aktardı.

Ukrayna ile Olan Gerginlik

Rusya’nın Suca'yı da kapsayan Kursk bölgesinde, 7 Ağustos’ta Rus ve Ukrayna orduları arasında çatışmalar başlamıştı. Ukrayna, Mayıs 2022’de, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdurmuştu. Bu noktadan sonra gaz sevkiyatı sadece Suca üzerinden devam ediyor.

Gazprom, Suca noktasından günlük ortalama 42 milyon metreküp doğal gaz gönderimi gerçekleştirmekte. Bölgedeki gelişmeler, Avrupa'nın en derin sanal doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF üzerinde de etki gösteriyor; eylül vadeli kontratlarda gaz fiyatı, bir gün önce bu yılın en yüksek seviyesi olan 40 avrodan kapanmıştı.

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