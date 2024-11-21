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Gazprombank, ABD Yaptırımlarına Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek

Gazprombank, ABD'nin yeni yaptırımlarının banka faaliyetlerini etkilemeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:31
Gazprombank, ABD Yaptırımlarına Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek

Gazprombank'tan Açıklama

Rus Gazprombank, ABD'nin yeni yaptırımlarının banka faaliyetlerini etkilemeyeceğini bildirdi. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemeyi amaçladığı ifade edildi.

Faaliyetlerin Devam Edeceği Vurgusu

Açıklamada, bankanın tüm sistemleri ve şubelerinin normal şekilde çalışmaya devam edeceği belirtildi. "ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamada Gazprombank'ın adının geçmesi bankanın faaliyetlerini etkilemeyecektir" ifadesi dikkat çekti.

Ödeme İşlemleri ve Kartlar

Bankanın ruble ve döviz işlemlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı kaydedildi. Ayrıca, "Yabancı ödeme sistemlerine ait kartlar da dahil bankamızın tüm kartları, Rusya genelindeki perakende ve hizmet noktaları ile ATM'lerde satışa sunulmaya devam edecektir" açıklamasında bulunuldu.

Gazprombank'ın Rolü

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için önemli bir rol oynamaktadır. ABD yönetimi, bu bağlamda bankayı yaptırımlardan muaf tutuyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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