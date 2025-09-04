Gebrüder Weiss, Sienzi Lojistik'in çoğunluk hissesini aldı

Uluslararası taşımacılık ve lojistik şirketi Gebrüder Weiss, İstanbul merkezli gümrük ve depo lojistiği sağlayıcısı Sienzi Lojistik'in çoğunluk hissesini alarak Türkiye'deki varlığını güçlendirdi.

Satın alma ve operasyonel yapı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın almanın ardından firma 'Sienzi Lojistik - a Company of Gebrüder Weiss' adıyla faaliyetlerini sürdürecek ve bağımsız bir yapı koruyacak. Satın alma işleminin Ocak 2026'da düzenleyici onayların tamamlanmasının ardından sonlanması bekleniyor. Sienzi Lojistik Genel Müdürü Murat Doğan görevine devam edecek ve şirketteki azınlık hissedar konumunu koruyacak.

Yönetici açıklamaları ve strateji

Gebrüder Weiss Üst Yöneticisi (CEO) Wolfram Senger-Weiss, bu ortaklığın karmaşık ve zorlu tedarik zinciri ihtiyaçlarına sahip müşterilere entegre ve uçtan uca lojistik çözümleri sunma yönünde stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Senger-Weiss, 'Bu yatırım, Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirirken, ortağımızın gümrük ve depo lojistiği alanındaki derin uzmanlığını uzun vadede Gebrüder Weiss ağına kazandıracak.' ifadelerini kullandı.

Sienzi Lojistik Genel Müdürü Murat Doğan ise Gebrüder Weiss ile güç birliğinin rekabet güçlerini artırdığını belirterek, 'Bu ortaklık, hizmet portföyümüzü genişletmemize ve Türkiye'yi uluslararası ticarette daha da önemli merkez olarak konumlandırmamıza destek olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliği geçmişi ve operasyonel avantajlar

İki şirket, Türkiye'de yaklaşık 10 yıla dayanan bir işbirliğine sahip. Sienzi Lojistik, ithalat, ihracat ve aktarma operasyonlarında faaliyet gösteriyor. Gebrüder Weiss Türkiye Müdürü Mişel Yakop, malların gümrük vergileri ödenene veya transit prosedürleri tamamlanana kadar depolanabildiğini aktardı.

Yakop, farklı ülkelerden gelen sevkiyatların konsolidasyonu sayesinde karmaşık lojistik ihtiyaçları olan şirketlere daha fazla esneklik, maliyet avantajı ve planlama güvenilirliği sunulduğunu vurguladı.

Hedeflenen büyüme ve bölgesel önem

Bu satın alma ile Gebrüder Weiss, İstanbul'daki merkezini tam kapsamlı bir lojistik merkezi haline getirip tekstil ve endüstriyel ürünler gibi yeni iş kollarına açılmayı hedefliyor. Gebrüder Weiss Karadeniz/BDT Bölge Direktörü ve Yöneticisi Thomas Moser ise İstanbul'un Avrupa ile Asya arasındaki eşsiz konumunun çok sayıda pazara stratejik geçit sağladığını ve bölgede önemli büyüme potansiyeli gördüklerini belirterek yetkinliklerini daha da geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.