Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Elektronik İşlemler Üzerine Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, elektronik ortamda yapılan işlemler için ücret alınacağına dair iddiaları yalanladı.Ücretsiz İşlemler Sürdürülecek

Açıklamanın Detayları

GİB, mükelleflerin ve mali müşavirlerin vergi kimlik numarası, vergi levhası ve vergi bilgileri sorgulama, beyanname gönderme gibi işlemleri için geçmişte olduğu gibi gelecekte de herhangi bir ücret ödemeyeceklerini bildirdi.

Ayrıca, dijital uygulamalar üzerinden yapılan 'vergi borcu yoktur' yazısı taleplerinde de ücret alınmayacağı dile getirildi. GİB, bu konuda şu açıklamayı yaptı: "Bu iddialar asılsız ve gerçek dışıdır."

Kurumların Elektronik Entegrasyon Talepleri

Açıklamada, yeni düzenlemenin amacı, kamu idareleri dışındaki kurumlarla gerçekleştirilecek bilgi paylaşımlarından katılma payı alınmasını sağlamak olduğu belirtildi. Bankalar, finans kuruluşları ve enerji dağıtım şirketleri, elektronik altyapı üzerinden bilgi paylaşımında bulunacak ve bu süreçten katılma payı ödeyecek.Kanuni Düzenleme

Ayrıca, GİB, bu tür taleplerden elde edilecek katılım payının, mükelleflerin elektronik uygulamalar üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler için herhangi bir ek ücret ödenecek bir durum oluşturmadığını vurguladı. Bu tür işlemler, eski sistemde olduğu gibi ücretsiz olarak devam edecek.

Sonuç

Sonuç olarak, mükelleflerin ve mali müşavirlerin bulundukları konum itibarıyla herhangi bir ek ücret ödemesi gerekmeyecek. GİB, bu iddiaların tamamen spekülatif olduğunu ifade ederek kullanıcıların hizmetlerini rahat bir şekilde sürdürebileceklerini belirtti.