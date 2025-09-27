Genç MÜSİAD 5. Altın Konteyner İhracat Ödülleri'ni Düzenledi

Genç MÜSİAD tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk ve tek olan Altın Konteyner İhracat Ödülleri, bu yıl beşinci kez 35 yaş altı genç ihracatçıları onurlandırdı. Etkinlik, genç ihracatçıların başarılarını görünür kılmayı ve ülkenin ihracat vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın Mesajı

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, açılış konuşmasında Ticaret Bakanlığı olarak genç ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. İhracatın hazırlık aşamasından markalaşma seviyelerine kadar tüm kademelerinde güçlü destekler sağlıyoruz. Ağar ayrıca, Genç MÜSİAD'ın bu etkinlikle kurumsal kapasitesine katkı sağladığını belirterek MÜSİAD'ın yaklaşık 60 bin işletmeyi temsil ettiğini ve bakanlık ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Ödüller ve Öne Çıkan Kategoriler

Bu yıl programda 15 farklı kategoride 50'den fazla ödül sahiplerini buldu. Öne çıkan ödüller arasında İhracatın İncisi Ödülü ile kadın ihracatçılar, Yeşil İhracat Ödülü ile sürdürülebilirlik vizyonu, Parlayan Teknoloji ve Hizmet İhracatı ödülleri ile geleceğin iş alanları öne çıkıyor. Etkinlik, gençlerin ihracat kabiliyetlerini artırmayı ve yüksek cirolu işler başardıklarını görünür kılmayı amaçlıyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in Değerlendirmesi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Genç MÜSİAD'ı ödül törenini ihdas ettiği ve başarıyla sürdürdüğü için kutladı. Genç girişimcilerin üzerinde büyük bir mesuliyet olduğunu belirterek, bu neslin bilgi ve imkanlarla Türkiye’nin ihracatını yeni bir ufka taşıyacağını söyledi. Avdagiç'in vurguladıkları arasında şunlar yer aldı: Net ihracatçı olmazsak, ihtiyaç duyduğumuz dövizi, yüksek faizle borçlanarak sağlarız. Net ihracatçı olmazsak, yeterli sermaye birikimini oluşturamadığımızdan yabancı sermayeyi dört gözle beklemekten başka çaremiz kalmaz. Net ihracatçı olmazsak, halkımızın refahını artırmak, kalkınmamızı yeni ufuklara taşımak için ayıracağımız kaynaklarımızı dışarıyı akıtmak mecburiyetinde kalırız. Net ihracatçı olmazsak, ülkemizi gelişmiş ülkelerin büyük pazarı yaparız.

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in Mesajı

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, dünyanın tarihi bir kırılımın eşiğinde olduğunu, küresel düzenin sarsıldığı ve güç dengelerinin hızla yer değiştirdiği bir dönemde olunduğunu ifade etti. Bölgenin lider ülkesi olarak Türkiye'nin zorluklara rağmen barış ve adaletin güçlü temsilcisi olduğunu belirten Özdemir, Kendini bugünlere hazırlamış güçlü Türkiye’nin tam da merkezindesiniz. Hayalleriniz, sadece sizin değil, belki de dünyanın yarınını belirleyecek. dedi. Özdemir ödül alan tüm gençleri tebrik etti ve almayanlara da cesaret verdi.

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta'nın Açıklamaları

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, Altın Konteyner yolculuğunun 5 yıl önce bir ideal ile başladığını, amacın genç ihracatçıların marifetlerini öne çıkarmak, yeni yola çıkanlara cesaret vermek ve ilham verecek hikâyeleri görünür kılmak olduğunu söyledi. Usta, MÜSİAD üyeliği gözetmeksizin 35 yaş altı tüm genç ihracatçılara kapılarını açtıklarını belirtti ve geride bırakılan 5 yılda binlerce başvuru alındığını, bugüne kadar yaklaşık 100 gencimizin Altın Konteyner sahibi olduğunu aktardı. Usta ayrıca bu yıl titiz değerlendirme sonucunda 15 farklı kategoride 32 isim ödüle layık görüldü ifadelerini kullandı.

Etkinlik, genç ihracatçıların başarılarını görünür kılarken, Türkiye'nin ihracat hedeflerine genç dinamizmiyle katkı sağlayacak bir platform olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, MÜSİAD tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen 'Altın Konteyner İhracat Ödülleri' programına katılarak konuşma yaptı.