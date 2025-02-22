Genç MÜSİAD'dan Londra'da Bridge Zirvesi

Genç MÜSİAD'dan Bridge Zirvesi

Genç MÜSİAD, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Bridge (Köprü) Zirvesi düzenledi. Bu etkinlik, iş dünyasını bir araya getirerek önemli sinerjilerin oluşmasını sağlamak hedefi taşıyor.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, King's College London bünyesinde yer alan Bush House'ta gerçekleştirildi. Genç MÜSİAD, bu zirveyi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliği ile organize etti.

Açılış Konuşmaları

Zirvenin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu yaptı. Bu konuşmalarda, Türkiye'nin yatırım ortamı ve uluslararası yatırımlar açısından sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde katılımcılara iletildi.

Katılımcılar ve Hedefler

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ve Genç MÜSİAD Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu gibi öne çıkan isimlerin de yer aldığı zirvede, İngiltere ve Avrupa'dan girişimci ve yatırımcılar bir araya geldi. Bu toplantı sayesinde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliklerini güçlendirmek amaçlandı.

İş dünyasından temsilciler, yeni fırsatlar ve ortak projeleri değerlendirme fırsatına sahip olarak, iki ülke arasında işbirliğini daha da ileri taşıma arzusunu dile getirdi.