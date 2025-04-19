Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dünyanın sürekli dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, "Küresel rekabetin her geçen gün daha da keskinleştiği bu dönemde hızlı adapte olabilen, stratejik düşünebilen ve etik değerlerden taviz vermeyen genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Asmalı, Genç MÜSİAD'ın yalnızca bir gençlik yapılanması değil, aynı zamanda bir misyon olduğunu vurgulayarak, "Genç MÜSİAD, MÜSİAD ruhunu, değerlerini ve vizyonunu yarınlara taşıyan köklü altyapımız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç Girişimciler İçin Önemli Tespitler

Asmalı, her bir gencin MÜSİAD kültürünü içselleştirdiğini ve ticarette ahlaklı yaklaşımın önemini öğrendiğini dile getirerek, Genç MÜSİAD'ın adeta bir okul işlevi gördüğünü ifade etti.

Asmalı, "Teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik gibi kavramlar sadece gündelik hayatın değil, iş dünyasının da merkezinde yer alıyor. Bu bağlamda genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD'ın, geleceğin ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş iş fikirleri üreten bir merkez olduğunu aktaran Asmalı, bu gençlerin küresel kültürlerle etkileşim kurarak ticaretin nabzını tuttuklarını kaydetti.

Yeni Dönemin Mottosu: “Sınırlarını Aş”

Genç MÜSİAD'ın yeni Başkanı Mağsum Usta, bu dönemde katma değerli iş yapmayı önceliklendireceklerini belirtti. Usta, yeni dönemin mottosunu "sınırlarını aş" olarak duyurarak, ticaret, girişimcilik ve inovasyonda sınırları aşacaklarını ifade etti.

Eski başkanlardan Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ise Genç MÜSİAD'ın bir okuldan fazlası olduğunu vurguladı. Güllüoğlu, "Bizler burada öğrendiklerimiz ve edindiğimiz deneyimlerle iş hayatında daha yetkin olabiliyoruz." dedi.

Başka bir önceki başkan Cahit Ertemel de, örgütün üyeleriyle güçlü bağlar kurma hedefinde olduklarını belirterek, 15 binin üzerinde üye ile hizmet verdiklerini ifade etti.

Olağan genel kurulda yeni yönetim açıklandıktan sonra hediye ve plaket takdimi yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi.

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, programda konuşma yaptı.

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, programda konuşma yaptı.