DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.243.571,37 -1,14%

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD'ın önemine vurgu yaptı ve yeni dönemin mottosunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 15:44
Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dünyanın sürekli dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, "Küresel rekabetin her geçen gün daha da keskinleştiği bu dönemde hızlı adapte olabilen, stratejik düşünebilen ve etik değerlerden taviz vermeyen genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Asmalı, Genç MÜSİAD'ın yalnızca bir gençlik yapılanması değil, aynı zamanda bir misyon olduğunu vurgulayarak, "Genç MÜSİAD, MÜSİAD ruhunu, değerlerini ve vizyonunu yarınlara taşıyan köklü altyapımız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç Girişimciler İçin Önemli Tespitler

Asmalı, her bir gencin MÜSİAD kültürünü içselleştirdiğini ve ticarette ahlaklı yaklaşımın önemini öğrendiğini dile getirerek, Genç MÜSİAD'ın adeta bir okul işlevi gördüğünü ifade etti.

Asmalı, "Teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik gibi kavramlar sadece gündelik hayatın değil, iş dünyasının da merkezinde yer alıyor. Bu bağlamda genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD'ın, geleceğin ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş iş fikirleri üreten bir merkez olduğunu aktaran Asmalı, bu gençlerin küresel kültürlerle etkileşim kurarak ticaretin nabzını tuttuklarını kaydetti.

Yeni Dönemin Mottosu: “Sınırlarını Aş”

Genç MÜSİAD'ın yeni Başkanı Mağsum Usta, bu dönemde katma değerli iş yapmayı önceliklendireceklerini belirtti. Usta, yeni dönemin mottosunu "sınırlarını aş" olarak duyurarak, ticaret, girişimcilik ve inovasyonda sınırları aşacaklarını ifade etti.

Eski başkanlardan Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ise Genç MÜSİAD'ın bir okuldan fazlası olduğunu vurguladı. Güllüoğlu, "Bizler burada öğrendiklerimiz ve edindiğimiz deneyimlerle iş hayatında daha yetkin olabiliyoruz." dedi.

Başka bir önceki başkan Cahit Ertemel de, örgütün üyeleriyle güçlü bağlar kurma hedefinde olduklarını belirterek, 15 binin üzerinde üye ile hizmet verdiklerini ifade etti.

Olağan genel kurulda yeni yönetim açıklandıktan sonra hediye ve plaket takdimi yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi.

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın...

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, programda konuşma yaptı.

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın...

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu
2
Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
3
Edirne OSB, Sınır Kapılarına Yakınlığıyla Yatırımcı İçin Fırsatlar Sunuyor
4
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Genç MÜSİAD'a Vurgu: Türkiye Yüzyılı Hedefleri Devam Ediyor
5
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'da Zirai Don Hasarını İnceledi
6
Bakan Yumaklı'dan Giresun'da Zirai Don Açıklaması: Gıda Arzında Kayıp Yok
7
Aftermarket Zirvesi: Otomotiv Satış Sonrası Sektörünün Buluşma Noktası

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!