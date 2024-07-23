Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Programın temel amacı, işverenlerin adayları işbaşında eğiterek yetiştirmesi. Bu sayede işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikli personeli bulma konusunda büyük avantaj elde ediyorlar. 2024 yılının ilk yarısında düzenlenen toplam 6 bin 942 işbaşı programına, 31.093 kişi katıldı.





GÜNLÜK ÜCRETLER STATÜYE GÖRE BELİRLENİYOR

Programa katılan adaylar, statülerine göre belirlenen günlük ödemelerini alacaklar. Normal iş arayan vatandaşların günlük ücreti 653 TL iken, lise ve alt düzeyde eğitim gören öğrenciler 490 TL alacak. İşsizlik ödeneği alanların günlük kazancı ise 326 TL olarak belirlendi.

Geleceğin meslekleri alanında çalışanlar ise günlük 719 TL, yani aylık 18.702 TL kazanacak. Bu kişilerin 9 aylık süreçte elde edecekleri toplam harçlık ise 168 bin 320 TL'yi buluyor.





İŞKUR SAĞLIK SİGORTASI VE PRİM ÖDEMELERİYLE GÜVENCE SAĞLIYOR

İŞKUR, katılımcıların genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyor. Bu sayede, işbaşı eğitim programlarına katılan gençler hem tecrübe kazanıyor hem de sosyal güvencelere sahip oluyorlar.