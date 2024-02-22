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GES Üretim merkezinin dibinde 5000 metrekare tarla satışa çıkartıldı! Açık arttırma başladı

GES üretim merkezi sınırında Bilecik Bozüyük’te tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde tapu.com üzerinden duyuruldu. tapu.com üzerinden 5.000 metre karelik tarla satışa çıkartıldı. Bugün itibariyle açık arttırma usulü satışı gerçekleştirilecek tarla için ilk teklifler alınmaya başlandı. İşte tapu.com’da satışa çıkartılan tarlanın detayları…

Yayın Tarihi: 22.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:18
GES Üretim merkezinin dibinde 5000 metrekare tarla satışa çıkartıldı! Açık arttırma başladı

Uygun fiyatlarla Bilecik Bozüyük GES üretim merkezi sınırında tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlara harika yatırım fırsatını tapu.com resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. 5.000 metrekarelik tarla açık artırma usulüyle satışa çıkartıldı. 500.000 TL’den başlayan açılış fiyatıyla satışa çıkartılan tarla için 22 Şubat 2024 perşembe 17:00 son teklif saati olarak belirtildi. Vatandaşlar bu açılış fiyatından katılım sağlayarak teklifte bulunabilir ve uygun fiyatlarla tarla sahibi olma şansını yakalayabilirler. Yatırımlık tarla fırsatı kovalıyorsanız ve kıyı da köşede biriktirmiş olduğunuz 500.000 TL’niz varsa kesinlikle tapu.com üzerinden kaçmayacak bu fırsata göz atmalısınız.

80 PARSEL TARLA 500.000 TL AÇILIŞ FİYATIYLA SATIŞTA

5000 metrekare 80 parsel Bilecik Bozüyük’teki tarla sahibinden satışa çıkartıldı. 5000 metrekare yatırımlık tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçmayacak nitelikte olan bu tarla üstelik GES üretim merkezi sınırında yer alıyor. Bugün saat 17:00 itibariyle sona erecek teklif usulü satışa katılıp uygun teklifi veren vatandaş arsa tapusunu alıp yatırımını yapabilecek. Tam hisseli şekilde satışa çıkartılan bu ilanı yatırım yapmak isteyen vatandaşlar kesinlikle kaçırmamalı!

GES Üretim merkezinin dibinde 5000 metrekare tarla satışa çıkartıldı! Açık arttırma başladı

10.000 TL HİZMET BEDELİ ÖDENECEK

Tapu.com üzerinden satışa çıkartılan bu gayrimenkul fırsatının açık arttırma usulüyle satışına katılım sağlayan ve tarlaya sahip olmaya hak kazanan vatandaş site tarafından belirtilmiş olan 10.000 TL nakit hizmet peşinat bedelini de ödemek durumunda. Hizmet bedeli peşinatı olarak belirlenen 10.000 TL’yi ödeyen vatandaşlar uygun fiyatlarla tarla sahibi olabilecek.

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