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GİB'den Sahte E-posta Uyarısı: Dikkatli Olun!

GİB, sahte vergi borcu e-postalarına karşı uyararak resmi kanallardan işlemlerini yapmalarını önerdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:12
GİB'den Sahte E-posta Uyarısı: Dikkatli Olun!

GİB'den Önemli Uyarı: Sahte E-postalara Dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri ve vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıyor. Son dönemlerde, 'vergi borcunuz var' ifadesiyle sahte e-postalar gönderilerek, kişisel bilgi ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Sahte E-postalarla Dolandırıcılık Girişimleri

GİB, yaptığı açıklamada, mükelleflere ait sahte e-postaların gönderildiğini ve bu e-postalar üzerinden Dijital Vergi Dairesi sayfasının bir kopyasıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunu bildirdi. Vatandaşlar bu tür e-postalara itibar etmemeleri konusunda uyarıldı.

Resmi İşlemler İçin Doğru Kanallar

Mükelleflerin, işlemlerini GİB'in resmi sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması gibi resmi kanallardan yapmaları gerektiği vurgulandı. Böylelikle, sahte internet siteleri veya e-postalardan kaynaklanacak mağduriyetlerin önüne geçilecek.

Yardım İçin VİMER ile İletişim Kurabilirsiniz

Sahte e-posta alan mükelleflerin, şüpheli durumlar hakkında bilgi almak için Vergi İletişim Merkezi (VİMER-189) ile iletişime geçmeleri öneriliyor.

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