Gıda Güvenliği İçin Hijyen Kuralları Yeniden Belirlendi

Hijyen Kurallarında Temel Güncelleme

Gıda işletmecilerinin mikrobiyolojik kriterler ve hijyen gerekliliklerine dair kurallar yeniden belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği"ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

AB Uyumu ve Tüketici Sağlığı

Yapılan güncelleme ile birlikte, yönetmelikteki kriterler Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlama amacı güdülüyor. Bu kapsamda, AB'nin ithal ürünler için koyduğu mikrobiyolojik limit ve ülke ihracatını etkileyen durumlar da dikkate alındı.

Yeni Kriterlerle Gıda Güvenliği

Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan değişikliklerle, gıda güvenilirliğinin temini ve tüketici sağlığının korunması hedefleniyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de yaygın tüketimi olan ve güvenilirliği risk taşıyan ürün grupları üzerinde duruldu.

Mikrobiyolojik Limitlerdeki Değişiklikler

Bazı gıda ürünlerinde yalnızca indikatör mikroorganizma olarak yer alan bazı bakteri grupları kaldırıldı ve bunların yerine patojen mikroorganizmalar eklendi. Özellikle helva, pekmez, lokum, baklava gibi ürünlerde salmonella gibi riskli mikroorganizmalar için yeni limitler belirlendi.

Eski Yönetmelik Yürürlükten Kaldırıldı

Güncellemeler sonrasında, 29 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.