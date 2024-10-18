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GL Group Türkiye'de Gazelle Energy'nin Hisselerini Satın Aldı

Azerbaycanlı GL Group, Gazelle Energy'nin yüzde 25 hissesini alarak Türkiye enerji sektörüne adım attı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:44
GL Group Türkiye'de Gazelle Energy'nin Hisselerini Satın Aldı

GL Group Türkiye Enerji Pazarına Giriş Yaptı

Azerbaycanlı GL Group, Gazelle Energy Limited şirketinin Trakya'daki gaz sahasının yüzde 25 hissesini satın alarak Türkiye enerji sektöründe önemli bir adım attı.

GL Group'un Stratejik Hamlesi

Şirketin yaptığı açıklamalara göre, GL Group, Türkiye'de doğal gaz sondajı ve üretimi alanında ilk uluslararası adımını atıyor. Asif Zeynalov, GL Group Üst Yöneticisi ve Danışma Kurulu Başkanı, bu sürecin önemine vurgu yaparak, "Türkiye enerji piyasasına girişimiz GL Group için önemli bir yeni dönemin başlangıcıdır. Bu ilk uluslararası satın alma sadece stratejik olmakla kalmıyor, GL Group'u sektörde bölgesel bir aktör olarak sağlamlaştırıyor, konumumuzu güçlendiriyor ve bölge genelinde gelecekteki büyümemizi destekliyor" diye belirtti.

Gazelle Energy Hisseleri ve Rezerv Bilgileri

GL Group'un satın aldığı %25’lik hisse, Kanadalı Gazelle Energy Limited şirketinin F17-b4 ruhsatının %100 sahibi olduğu Trakya Havzasındaki 145 kilometrekarelik sahada bulunuyor. Söz konusu ruhsat alanı yaklaşık 1.9 milyar metreküp (65 milyar fit küp) keşfedilmiş rezerva sahip.

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