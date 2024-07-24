GÖKBEY Helikopteri, İngiltere'de Üçüncü Uçuş Gösterisini Başarıyla Tamamladı

GÖKBEY Helikopteri'nin Başarılı Uçuşu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olarak öne çıkan GÖKBEY, İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda üçüncü uçuş gösterisini tamamladı.

Uçuş Gösterisinde Heyecan Verici Anlar

Fuarın üçüncü gününde havalanan GÖKBEY, yaklaşık 5 dakika süren gösteri uçuşuyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. 22 Temmuz'da yurt dışındaki ilk uçuş gösterisini yaparak büyük bir başarı elde eden GÖKBEY, etkinliğin ikinci gününde de uçuşunu gerçekleştirmişti.

Toplamda Dört Uçuş Gösterisi

Yerli ve milli helikopter, 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen bu önemli havacılık etkinliği kapsamında toplamda dört gösteri uçuşu yapmayı planlıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü'nden Açıklama

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, GÖKBEY'in yurt dışında büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade etti. Bu tür uluslararası etkinlikler, Türkiye'nin savunma sanayisini daha da ileriye taşıma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.