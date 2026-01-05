Gökova'nın Yolları Yenileniyor: Muğla Büyükşehir'den Sıcak Asfalt ve Kaldırımlar

Gökova'nın Yolları Yenileniyor: Sıcak Asfalt ve Kaldırımlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ula'nın Gökova Mahallesi'nde Kozlukuyu olarak bilinen Gökova Yolu güzergâhında sıcak asfalt yenileme, çift taraflı kaldırım ve cep otoparkı imalatları sürüyor.

Ula Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında yağmursuyu boru geçişi ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Hat üzerinde bin 400 metrelik hatta sıcak asfalt kaplama, çift taraflı kaldırım ve cep otoparkı düzenlemeleri devam ediyor. Çalışmalarla birlikte, uzun süredir altyapı ve üstyapı sorunları nedeniyle yıpranan yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Muhtar Bavut

"Bazı altyapı çalışmaları nedeniyle yolumuz bozulmuştu. Ahmet Başkanımızdan yolumuzun yenilenmesini talep ettik. Talebimizi olumlu karşıladı. Muğla’nın her noktasına gösterilen değerin Gökova’ya da yansıtılmasından memnunuz. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Gökova Sakininden Değerlendirme

"Yolumuzu yenilediği için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yolumuz önceden döşemeydi bazı yerler bozuluyordu ve bakımı zordu. Şimdi sıcak asfalt yapılıyor. Vatandaşlar daha rahat güvenli bir yolda seyahat edecek."

Başkan Aras'ın Açıklaması

"Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL yol yatırımı gerçekleştirirken, 180 bin metre yeni yol ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026’da 4 milyar 150 milyon TL’lik bütçeyle 521 bin metreyi aşkın yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gökova’da yürütülen bu çalışmayla, yol güvenliği artırılırken aynı zamanda mahalle dokusuyla uyumlu, düzenli bir ulaşım altyapısı oluşturuyoruz. Bizim için merkez-kırsal ayrımı yok, her mahallemiz eşit hizmeti hak ediyor. İhtiyaç olan her noktada yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.