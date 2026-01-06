Toroslar EDAŞ’tan Hatay’ta Soğuk Hava Nedeniyle Trafo Seferberliği

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Hatay’da etkisini artıran soğuk hava koşullarıyla birlikte yükselen elektrik talebine karşı Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları yürütüyor. Şirket, ilave trafo kurulumları, güç yükseltimleri ve yük dengeleme uygulamalarıyla şebekeyi kalıcı olarak güçlendirmeyi hedefliyor.

Saha çalışmaları ve acil müdahale

Yılın ilk günlerinden bu yana artan ısınma ihtiyacı elektrik talebini ani şekilde yükseltiyor. Elektrikli ısınma kullanımının artmasıyla bazı mahallelerde şebeke üzerindeki yük kısa sürede olağan seviyelerin üzerine çıkarken, Toroslar EDAŞ ekipleri bu duruma hızla müdahale ediyor. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Bu ani talep artışına müdahale etmek üzere, yalnızca Hatay’dan değil diğer illerden ve yüklenici firmalardan da destek alınarak 200’ün üzerinde personel ve 75 araç ve iş makinesi ile yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Samandağ’da 4, Antakya’da 2 ilave trafo kurulumu tamamlanırken; Antakya’da 9, Defne’de 7 güç yükseltimi devreye alındı ve Samandağ’da 2 bölge ayrımı gerçekleştirildi.

Sahada devam eden çalışmalarda ise Samandağ’da 6 ilave trafo, 2 güç yükseltimi ve 1 bölge ayrımı; Antakya’da 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı; Defne’de 2 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı çalışmaları sürdürülüyor.

Yeni etapla kalıcı çözüm hedefleniyor

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni etapta da kalıcı çözümler amaçlanıyor. Planlanan çalışmalar arasında Samandağ’da 12 ilave trafo, 6 güç yükseltimi ve 8 bölge ayrımı; Antakya’da 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı; Defne’de 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı yer alıyor.

Şirket, yürütülen çalışmaların yalnızca anlık arızalara müdahale amacı taşımadığını; benzer yük artışlarının tekrar yaşanma ihtimaline karşı altyapının kalıcı olarak güçlendirilmesini hedeflediğini vurguluyor.

Toroslar EDAŞ sahada olmaya devam edecek

Türkiye’nin enerji altyapısında kamu hizmeti sorumluluğuyla görev yapan şirketin, sorumluluk sahasındaki illerin tamamında 4 bin 64 çalışanıyla ve bölgenin insanlarından oluşan saha ekipleriyle kesintisiz enerji arzı için 7/24 esasına göre çalıştığı aktarıldı.

Toroslar EDAŞ, Hatay’da deprem öncesinde olduğu gibi bugün de sahada olmaya devam ettiğini; bölgenin insanlarından oluşan ekipleriyle enerjinin kesintisiz sağlanması için sorumluluk almaya devam edeceğini belirtiyor.

