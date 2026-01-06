Toroslar EDAŞ’tan Hatay’ta Soğuk Hava Nedeniyle Trafo Seferberliği

Toroslar EDAŞ, Hatay'da artan elektrik talebine karşı Samandağ, Antakya ve Defne'de ilave trafo, güç yükseltimi ve yük dengeleme çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:42
Toroslar EDAŞ’tan Hatay’ta Soğuk Hava Nedeniyle Trafo Seferberliği

Toroslar EDAŞ’tan Hatay’ta Soğuk Hava Nedeniyle Trafo Seferberliği

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Hatay’da etkisini artıran soğuk hava koşullarıyla birlikte yükselen elektrik talebine karşı Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları yürütüyor. Şirket, ilave trafo kurulumları, güç yükseltimleri ve yük dengeleme uygulamalarıyla şebekeyi kalıcı olarak güçlendirmeyi hedefliyor.

Saha çalışmaları ve acil müdahale

Yılın ilk günlerinden bu yana artan ısınma ihtiyacı elektrik talebini ani şekilde yükseltiyor. Elektrikli ısınma kullanımının artmasıyla bazı mahallelerde şebeke üzerindeki yük kısa sürede olağan seviyelerin üzerine çıkarken, Toroslar EDAŞ ekipleri bu duruma hızla müdahale ediyor. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Bu ani talep artışına müdahale etmek üzere, yalnızca Hatay’dan değil diğer illerden ve yüklenici firmalardan da destek alınarak 200’ün üzerinde personel ve 75 araç ve iş makinesi ile yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Samandağ’da 4, Antakya’da 2 ilave trafo kurulumu tamamlanırken; Antakya’da 9, Defne’de 7 güç yükseltimi devreye alındı ve Samandağ’da 2 bölge ayrımı gerçekleştirildi.

Sahada devam eden çalışmalarda ise Samandağ’da 6 ilave trafo, 2 güç yükseltimi ve 1 bölge ayrımı; Antakya’da 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı; Defne’de 2 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı çalışmaları sürdürülüyor.

Yeni etapla kalıcı çözüm hedefleniyor

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni etapta da kalıcı çözümler amaçlanıyor. Planlanan çalışmalar arasında Samandağ’da 12 ilave trafo, 6 güç yükseltimi ve 8 bölge ayrımı; Antakya’da 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı; Defne’de 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı yer alıyor.

Şirket, yürütülen çalışmaların yalnızca anlık arızalara müdahale amacı taşımadığını; benzer yük artışlarının tekrar yaşanma ihtimaline karşı altyapının kalıcı olarak güçlendirilmesini hedeflediğini vurguluyor.

Toroslar EDAŞ sahada olmaya devam edecek

Türkiye’nin enerji altyapısında kamu hizmeti sorumluluğuyla görev yapan şirketin, sorumluluk sahasındaki illerin tamamında 4 bin 64 çalışanıyla ve bölgenin insanlarından oluşan saha ekipleriyle kesintisiz enerji arzı için 7/24 esasına göre çalıştığı aktarıldı.

Toroslar EDAŞ, Hatay’da deprem öncesinde olduğu gibi bugün de sahada olmaya devam ettiğini; bölgenin insanlarından oluşan ekipleriyle enerjinin kesintisiz sağlanması için sorumluluk almaya devam edeceğini belirtiyor.

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ'NDEN TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TOROSLAR EDAŞ), HATAY'DA ETKİSİNİ...

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ'NDEN TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TOROSLAR EDAŞ), HATAY'DA ETKİSİNİ ARTIRAN SOĞUK HAVA KOŞULLARIYLA BİRLİKTE YÜKSELEN ELEKTRİK TALEBİNE KARŞI SAMANDAĞ, ANTAKYA VE DEFNE İLÇELERİNDE İLAVE TRAFO KURULUMLARI, GÜÇ YÜKSELTMELERİ VE YÜK DENGELEME ÇALIŞMALARINI EŞ ZAMANLI OLARAK SÜRDÜRÜYOR.

ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİ'NDEN TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TOROSLAR EDAŞ), HATAY'DA ETKİSİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de 2026 Şehir İçi Ulaşım Tarifesine Zam: Tam 25 TL, Öğrenci 18 TL
2
Turkcell GNÇYTNK Talent Camp: Veri Merkezi İstihdamı 15 Ocak’a Kadar
3
Kaymakam Odabaş ve Başkan Ertaş, Edremit Jeotermal Sera OTB Alanını İnceledi
4
Toroslar EDAŞ’tan Hatay’ta Soğuk Hava Nedeniyle Trafo Seferberliği
5
ING Leasing'e 500 Milyon TL Sermaye Artışı: Sanayiye Destek
6
OMSAN ve Shell & Turcas ortaklığı büyüyor: Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kapasite 80 araca çıktı
7
Otomotiv İhracatı 2025'te 41,5 Milyar Dolarla Zirvede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları