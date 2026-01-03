Adana'da Yeni Trend: Çikolatalı Kaymaklı Kadayıf Sarma

Geleneksel kadayıfa modern dokunuş

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, klasik kadayıfa yeni bir yorum getirerek Çikolatalı Kaymaklı Kadayıf Sarma hazırladı. Geleneksel lezzeti modern dokunuşlarla buluşturan ürün, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Çikolatalı Kaymaklı Kadayıf Sarma, geleneksel kadayıfın sarma formunda hazırlanıp kaymak ve çikolata ile bir araya getiriliyor. Pişirildikten sonra çilek, fıstık ve çikolata sosu ile servis ediliyor; yoğun çikolata aroması kaymağın kremamsı lezzetiyle öne çıkıyor.

Adana’da uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik’in kadayıfı çeşitlendirmek için yürüttüğü çalışmaların sonucu ortaya çıkan ürün, adeta yok satıyor.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Zeynep Geyik, "Bu ürünümüz hem çikolata hem kaymak hem de kadayıf severler için yapıldı. Çok lezzetli bir ürün. Her zamanki gibi yeni ürünler çıkartıyoruz. Umduğumuzdan güzel gidiyor satışlar. Gelen misafirlerimiz ürünü beğendiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda şerbetli ürünlerin çok rağbet gördüğünü belirten Geyik, "Havalar soğudu ve şerbetli ürünlere satışlar arttı. O sebeple çok güzel gidiyor ürünün satışı, memnunum" dedi.

Müşterilerden Çiğdem Ersoy ise, "Ürünü çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Yazın belki ağır gelebilir ama ben yaz kış tatlı yiyen birisi olduğum için bana hiç ağır gelmiyor" diye konuştu.

Çikolatalı Kaymaklı Kadayıf Sarma, özellikle kış aylarında şerbetli tatlı arayanların yeni favorisi olmaya aday.

