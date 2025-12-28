DOLAR
Sarıgöl'ün Crimson Üzümleri: Soğuğa Dayanıklı ve Uzun Raf Ömrü

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda yetişen Crimson üzümü, örtü olmadan soğuğa dayanıyor; gevrek yapısı ve uzun raf ömrüyle kışın da taze tüketiliyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 08:10
Örtüye ihtiyaç duymadan kışa dayanıyor

Manisa’nın Sarıgöl Ovasında yetiştirilen Crimson üzümü, örtü altına gerek duymadan soğuk havalara dayanıklılığı, uzun raf ömrü ve gevrek dokusuyla dikkat çekiyor. Yaz aylarından itibaren pazarda yer alan bu pembe çekirdeksiz tür, kış aylarında da taze tüketicilerle buluşuyor.

Baştan Sultaniye olmak üzere bölgedeki dokuz üzüm çeşidi arasında yer alan Crimson, soğuk koşullara rağmen en dayanıklı türlerden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 15-20 yıl önce Sarıgöl ilçesinde yetiştirilmeye başlanan bu üzümün en önemli özelliklerinden biri asmada uzun süre taze kalabilmesi.

Crimson, az ilaçlama ile üretilebilmesi ve gevrek yapısı sayesinde hem üreticilerin hem de tüketicilerin tercihi oluyor. Örtü altında yetiştirilmemesine rağmen dayanıklılığı sayesinde kış mevsiminde de pazarlarda taze olarak bulunabiliyor.

Pazarlama tarafında ise Crimson üzümünün fiyatı dikkat çekiyor; yazdan beri kilosunun 50 liranın altına düşmediği ifade ediliyor. Buna karşın raf ömrünün uzun olmasına rağmen veriminin düşük olması, üretimin yaygınlaşmasını sınırlayan temel etken olarak görülüyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Cripson üzümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Crimson üzümü gerçekten gevrek ve çekirdeksiz bir üzüm türüdür. Pazarı vardır ancak veriminin az olması nedeniyle bölgemizde sınırlı sayıda üretici tarafından yetiştirilmektedir. Yeni yıla yaklaşmamıza rağmen bağlarda, örtü altında olmadan bile tazeliğini koruyabilmektedir" dedi.

Crimson üzümü yetiştiren üretici Serhat Akkaya ise üzüm sezonunun sona erdiğini belirterek, "Bağımdaki Crimson üzümlerinden ayırdığım asmalardan topladığım üzümleri poşetleyerek konu komşuma ve arkadaşlarıma hediye ediyorum. Kış mevsiminde bile asmadan taze üzüm toplamak mümkün" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

