Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatı ve haberciliğin bir arada harmanlandığı önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Oylamaya katılan Aşan, seçtiği karelerin gazetecilik açısından taşıdığı anlamı vurguladı. Photografçılığın, toplumsal olayları aktarmada ne denli önemli bir rol üstlendiğini belirten Aşan, bu tür organizasyonların sanatı ve haberciliği bir araya getirerek farkındalık yarattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.