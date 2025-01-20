Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:25
Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatı ve haberciliğin bir arada harmanlandığı önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Oylamaya katılan Aşan, seçtiği karelerin gazetecilik açısından taşıdığı anlamı vurguladı. Photografçılığın, toplumsal olayları aktarmada ne denli önemli bir rol üstlendiğini belirten Aşan, bu tür organizasyonların sanatı ve haberciliği bir araya getirerek farkındalık yarattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
'Ödeme İste' Hizmetinde Yeni Dönem: Kapsam genişliyor!
2
Vergi Denetleme Kurulu 250 Müfettiş Yardımcısı Alacak
3
Ankara'da Kuaför ve Güzellik Salonları Pazar Günü Çalışabilecek
4
Avrupa Borsalarında İtalya Hariç Yükseliş Gösteriyor
5
Türkiye'nin Kasım 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açıklandı
6
Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
7
Çin Destekli Emtia Piyasası Geçen Hafta Yükseliş Gösterdi

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!