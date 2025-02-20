GÖKTAN Projesi'nde Başarı: TOLUN Mühimmatı Hedefi Vurdu

GÖKTAN Projesi'nde TOLUN Mühimmatı ile Yeni Bir Başarı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'ndeki atışlı testin başarıyla tamamlanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTAN ile "gök vatan"da milli teknoloji alanında önemli bir adım atıldığını belirtti. Proje kapsamında TOLUN mühimmatının test sürecine ilişkin detayları paylaşan Görgün, "TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı." ifadesini kullandı.

TOLUN Mühimmatının Başarıları

Görgün, deltaV roketi ile fırlatılan TOLUN mühimmatının, karadan-karaya vuruş yeteneğini de kazandığını ifade etti. Daha önce hava platformlarından atılarak çeşitli başarılar elde eden TOLUN’un, bu yeni özelliği ile sahada önemli bir fark yaratacağına inandığını vurguladı.

Son olarak, tüm mühendisleri tebrik eden Görgün, savunma sanayinin güç birliği ile başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.