Göktaş: Rekabet Aile ve İnsan Kaynağıyla Kazanılır — Bursa'da Sosyal Politika Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Bursa'nın üretim, sanayi ve girişimcilik kimliğine dikkat çekti. Bakan Göktaş, kentin otomotivden tekstile, makineden gıdaya uzanan üretim zincirinin ülke ekonomisine güç kattığını belirtti.

Üretimle Birlikte Sosyal Dayanışma

Bakan Göktaş, refahın sürdürülebilirliği için güçlü işletmelerin yanı sıra güçlü aileler, üretken bireyler ve adil bir toplumsal düzen gerektiğini vurguladı. Göktaş, "Bugün dünyada rekabet, sadece üretimle değil, insan kaynağının niteliğiyle, aile yapısının direnciyle ve toplumun sosyal bütünlüğüyle kazanılıyor." sözlerini kullandı ve bu anlayışla Bakanlıklarının ekonomik dinamizmi besleyen sosyal zemini güçlendirdiğini ifade etti.

Kadın, Genç ve Dezavantajlı Gruplara Odak

Bursa'nın istihdam, üretim ve ihracat başarılarını sosyal kalkınmada da öncü kılmak istediklerini aktaran Göktaş, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdama katılımını artırmaya yönelik politikaları anlattı. Bakan, kadın kooperatiflerini güçlendirme, kadın girişimciliğini destekleme ve aile destek merkezleri ile sosyal dayanışma merkezleri aracılığıyla kadınların yeteneklerini kazanca dönüştürmelerinin sağlandığını belirtti.

Engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak için korumalı iş yerlerine teşvikler verildiğini belirten Göktaş, "İstihdamı ve üretimi destekleyen sosyal politikalarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Aile Dostu İş Modelleri ve İş Dünyası İşbirliği

Göktaş, Aile Yılı kapsamında politikaları ailenin güçlendirilmesi yönünde şekillendirdiklerini ve bakım hizmetlerinden esnek çalışma modellerine kadar kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştıracak yeni modeller geliştirdiklerini söyledi. Bakanlık ile iş dünyası arasında bu hedefle imzalanan protokollere örnek vererek, geçen ay MÜSİAD ile yapılan anlaşmaya dikkat çekti.

Göktaş, hedeflerinin aileyi koruyan ve çalışanların iş-yaşam dengesini gözeten bir iş kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, bu kapsamda 1205 firma ile çalışanların evlenmesi durumunda 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olması halinde ise 2 net asgari ücret destek sağlanacağını açıkladı.

Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İşbirlikleri

Bakan, iş dünyasıyla sosyal sorumluluğu uzun vadeli bir değere dönüştürmeyi hedeflediklerini ve kurumsal hayırseverliği bir sosyal dayanışma kültürü olarak yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin Mühendis Kızları, Dijital Bahar Odaları ve Üreten Kadınlar projelerini örnek gösteren Göktaş, yeni huzurevi, rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin hayırseverlerin katkısıyla açıldığını aktardı.

Ayrıca çalışanların çocuklarına yönelik kurumsal kreşlerin yaygınlaştırılması, yaşlı ve engelliler için bakım evi ve gündüzlü destek merkezlerinin artırılması yönünde işbirlikleri kurulabileceğini belirtti.

Nüfus, Gençlik ve Aile Stratejisi

Türkiye'nin 86 milyon nüfusa sahip olduğuna değinen Göktaş, "Genç ve dinamik yapımız, her zaman bizim gücümüz oldu. 2000'li yılların başında 25 yaş altı vatandaş sayımız çokken şu anda ülke ortalamamız 34 yaşında. Hızlıca yaşlanıyoruz" uyarısında bulundu. Bakan, yaşlanan nüfusun sanayi ve çalışma yaşamı üzerinde önemli sınamalar getireceğini belirterek aile ve genç nüfus yapısını korumanın stratejik bir görev olduğunu ifade etti.

Organize sanayi bölgelerinde kreş desteğinin çalışanların mutluluğunu artıracağını, çocuklarını bırakabilecekleri güvenli ortamların iş-yaşam dengesine katkı sağlayacağını söyleyen Göktaş, bu konuda seferberlik ilan edilmesi gerektiğini ve aile dostu ekosistemin birlikte inşa edilebileceğini ekledi.

Vurgu: Kamu-Özel Sektör İşbirliği

Bakan Göktaş, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü işbirliğini büyütmek istediklerini belirterek, "Kadın istihdamını teşvik eden, gençlerin mesleki becerilerini artıran, sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren her girişimin yanındayız." dedi ve iş dünyasının dinamizmi ile kamu politikalarının hedef birliğinin Türkiye'yi güçlendireceğine inandığını vurguladı.

Toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da katıldı. Toplantının sonunda Bakan Göktaş'a hediye takdim edildi.

