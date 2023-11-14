Goldman Sachs faiz tahminini paylaştı: 2024'ün 3. çeyreğinde...

Goldman Sachs tarafından hazırlanan bir rapordaTürkiye faiz tahmini paylaşıldı. ABD'li yatırım bankasının raporunun içeriğinde merkez bankası faiz oranlarını bu yılın sonuna kadar yüzde 40 rakamına çıkaracak ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde düşürmeye başlayacak. Goldman'ın değerlendirmelerinde 2024 sonu faiz oranları tahmini ise yüzde 25..

Goldman Sachs faiz tahminini paylaştı: 2024'ün 3. çeyreğinde...
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Goldman Sachs tarafından Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 tahmin raporunda öngörüleri paylaşıldı. Bankacılık devi, Merkez'in yıl sonuna kadar faiz oranlarını %40'a çıkarmasını ve faiz indirimlerinin ise 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlamasını bekliyor.

"Yıl sonunda beklenen faiz oranı %40"

Bankacılık devi, bir raporda merkez bankasının yıl içerisinde faiz oranlarını daha da artırmasını beklediğini öngördü. Goldman Sachs'ın değerlendirmesinde Türkiye'de faizler yüzde 40'a kadar artabilir.

ABD yatırım bankası. Merkezin üçüncü dönemi 2024 yılında başlayacak. Faiz indirimlerinin bu çeyrekte başlayacağını ve faiz oranlarının yıl sonuna kadar %40'tan %25'e düşeceğini öngördü. Enflasyon rakamının da yıl sonuna kadar yüzde 35'e düşmesi bekleniyordu.

"Merkez faizde oranı yüzde 35'e çıkardı"

Goldman Sachs faiz tahminini paylaştı

26 Ekim'deki son PPK toplantısının ardından merkez bankası faiz oranlarını %30'dan %35'e yükseltti. Bu, Başkan Hafize Gaye Erkan döneminde art arda beşinci faiz artırımı oldu.

5 ayda 2.650 baz puan artış..

Hafize Gaye Erkan, seçimin hemen ardından haziran ayında göreve geldiğinde faiz oranları 650 baz puan artırılmış ve %8,5'tan %15'e çıkarılmıştı. Temmuz ayında faiz oranları 250 baz puan artırılarak yüzde 17,5'e, Ağustos ayında 750 baz puan artırılarak yüzde 25'e, Eylül ayında ise 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. Ekim ayındaki 500 baz puanlık artış, faiz oranlarının beş ayda 2.650 baz puan yükselmesini sağladı.

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