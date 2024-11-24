Gölpınar Hitit Barajı, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'nde!

Gölpınar Hitit Barajı, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'un Alacahöyük antik şehrinde yer alan Gölpınar Hitit Barajı'nın, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) tarafından Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne alındığını duyurdu.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, merkezi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1950'de kurulan ICID’ın, şu anda 110 üyesi olduğu ve sürdürülebilir tarımsal su yönetimi için sulama, drenaj ve taşkın yönetimi alanında çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Barajın Tarihçesi ve Önemi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün 1960 yılında ICID'a kurumsal üye olduğunu vurgulayan Yumaklı, ICID'ın sulama alanındaki yenilikçi çalışmaları desteklemek için çeşitli ödüller verdiğini hatırlattı. Özellikle 2014’ten bu yana, 100 yıldan eski ve faal durumdaki sulama yapılarının tanınması amacıyla verilen WHIS ödülünün önemine dikkat çekti.

Yumaklı, “DSİ Genel Müdürlüğümüz, WHIS ödülü için 2024 yılında Gölpınar Hitit Barajı ile adaylık başvurusu yapmıştır. 3 bin 324 yıllık tarihiyle, barajımız ICID tarafından Sidney, Avustralya'da düzenlenen 75. Uluslararası Yönetim Kurulu Toplantısı'nda WHIS ödülünü alarak listeye girmeye hak kazanmıştır” dedi.

Türkiye'nin, geçen yıl Van ilindeki 2 bin 800 yıllık Şamran Kanalı'nın da listeye dahil edilmesi ile birlikte, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'nde yer alan eser sayısının ikiye çıktığını belirten Yumaklı, diğer tarihi sulama yapıları için de çalışmaların süreceğini vurguladı.

Gölpınar Hitit Barajı'nın İnşası

Gölpınar Hitit Barajı, Milattan Önce 13. yüzyılda Hititler tarafından inşa edilmiş ve toplanan suyu 1,3 kilometre uzaklıktaki Alacahöyük antik şehrine ulaştırmıştır. Barajın 1997 yılında yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılması, tarihi mirasın korunması adına önemli bir adım olmuştur.

Bakan Yumaklı, şu an su stresi yaşayan bir ülke olarak, su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir yapılaması için hayata geçirdikleri eylem planlarını kararlılıkla uyguladıklarını ifade etti. Ayrıca, gelecek kuşakların bu mirasları tanıması için büyük çalışmalar içinde olduklarını vurguladı.

Gölpınar Hitit Barajı, hem tarihi hem de fonksiyonel özellikleri ile dikkat çekiyor. Su dinlendirme havuzları ve kil sıvaları gibi döneminin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilen baraj, günümüzde de Alacahöyük çiftçileri tarafından tarımsal sulamada kullanılmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.