Google, Bulut Güvenliği Şirketi Wiz'i 32 Milyar Dolar ile Satın Alıyor

Google, New York merkezli bulut güvenlik platformu Wiz'i satın almak için önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Wiz'in 32 milyar dolar karşılığında tamamen nakit bir işlemle alındığı belirtildi. İşlemin tamamlanmasının ardından Wiz, Google Cloud'un bir parçası olacak.

Bu satın alma, Google Cloud'un gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut alanlarına yatırım yapma kararlılığını gözler önüne seriyor. Wiz'in, siber güvenlik olaylarını önlemek için tasarlanmış kullanımı kolay bir güvenlik platformu sunduğu vurgulanıyor.

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, bulutta faaliyet gösteren işletmelerin ve devletlerin, daha güçlü güvenlik çözümleri ve çeşitli bulut bilişim sağlayıcıları aradığına dikkat çekti. Pichai, Google Cloud ile Wiz'in işbirliğiyle gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut kullanımında önemli bir ilerleme kaydedeceğini ifade etti.

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian da iki şirketin her ölçekteki kuruluşlar için siber güvenliği daha erişilebilir ve kolay hale getirmeye yönelik ortak bir vizyonu paylaştığını belirtti.

Wiz'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Assaf Rappaport, bu stratejik satın almanın sağladığı ek kaynaklar ve derin yapay zeka uzmanlığı sayesinde güvenlik alanındaki misyonlarını güçlendireceklerini dile getirdi.